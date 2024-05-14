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Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва, щоб обговорити нову допомогу Україні

08:12, 14 травня 2024
Блінкен разом із Зеленським, Шмигалем та Кулебою обговорять нову безпекову та економічну допомогу США.
Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва, щоб обговорити нову допомогу Україні
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Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до України з неоголошеним візитом, щоб підтримати країну у боротьбі проти російської агресії.

«Сьогодні я знову прибув до Києва, аби засвідчити нашу непохитну підтримку України, яка захищає свою свободу від російської агресії», – сказав Ентоні Блінкен.

Згідно з інформацією від речника Держдепартаменту США Меттью Міллера, Блінкен планує зустрітися з українськими високопосадовцями та підтвердити «незмінній підтримці України з боку Сполучених Штатів».

Під час свого перебування в Україні, держсекретар планує зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським, Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Одним із основних пунктів порядку денного буде обговорення ситуації на воєнному фронті в Україні, а також нової безпекової та економічної допомоги США.

Держдеп також анонсував виступ Блінкена у Київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського, де він розповість про допомогу Сполучених Штатів Україні.

«Він розповість про те, як Сполучені Штати та інші члени і партнери Альянсу допоможуть Україні досягти її мети – побудови вільної, процвітаючої і безпечної демократії, повністю інтегрованої в Європу і Трансатлантичний альянс», – зазначив Держдеп.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден підписав законопроект про фінансування допомоги американським союзникам, де зокрема передбачено понад 60 мільярдів доларів Україні.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», прийнятий 23 квітня Конгресом США закон про надання військової допомоги Україні передбачає умову про укладення між Президентом США та українським Кабміном угоди, де будуть встановлені механізми повернення частини допомоги.

Раніше посол Оксана Маркарова заявила, що перша зброя від США може надійти в Україну вже у квітні.

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