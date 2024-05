Винищувачі F-16 від Данії з'являться в Україні протягом місяця — премʼєр Фредеріксен

Винищувачі F-16 з Данії будуть у розпорядженні Повітряних сил України протягом місяця.

Таку заяву зробила премʼєр-міністр країни Метте Фредеріксен. Її цитує журналіст «Die Zeit» Йорг Лау в соцмережі Х.

Раніше посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен запевнив, що Україна точно отримає від Данії винищувачі F-16, про які було домовлено раніше. За його словами, це станеться вже влітку цього року. Про це данський дипломат розповів в інтерв'ю «Ми — Україна».

Як раніше повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш, навчання пілотів на F-16 вже практично завершено, і коли ці винищувачі прибудуть в Україну, льотчики будуть готові виконувати різноманітні завдання.

«Ми вже маємо льотчиків, які завершують своє навчання на F-16. Як тільки це стане можливо, F-16 прибудуть в Україну, звичайно, ці пілоти вже будуть готові до виконання бойових завдань у повітряному просторі в українському неб», - підкреслив він.

Danish PM Frederiksen: F-16 from Denmark will be in the air over Ukraine within a month pic.twitter.com/1jJ1GGWRUM