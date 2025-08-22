Практика судів
Адміністрація Трампа перевіряє понад 55 млн власників віз США на можливі порушення

18:58, 22 серпня 2025
Адміністрація Дональда Трампа розпочала масштабну перевірку всіх 55 мільйонів іноземців із чинними американськими візами.
Адміністрація президента Дональда Трампа розпочала масштабний перегляд усіх 55 мільйонів іноземців, які мають чинні американські візи. Як повідомив Державний департамент, мета — виявлення порушень, що можуть призвести до анулювання візи та депортації, пише Associated Press.

Йдеться не лише про студентів чи учасників програм обміну, а про всіх власників туристичних, робочих та інших віз. Перевірки охоплюють правоохоронні та імміграційні записи, соціальні мережі, а також можливі дії, що становлять загрозу громадській безпеці чи пов’язані з терористичною діяльністю.

Держсекретар Марко Рубіо також оголосив про негайне припинення видачі робочих віз для водіїв комерційних вантажівок, заявивши, що іноземні шофери становлять загрозу для життя американців і підривають доходи місцевих працівників.

Експерти відзначають, що така політика може мати значні економічні наслідки. За словами старшого наукового співробітника Ради з міжнародних відносин Едварда Олдена, дії адміністрації виглядають як спроба ускладнити найм іноземців університетами, лікарнями та компаніями, що може вплинути на робочі процеси в США.

Державний департамент уточнив, що з моменту повернення Трампа до Білого дому було анульовано понад 6 тис. студентських віз, зокрема за перевищення строків перебування, порушення законів та підтримку тероризму.

США віза

