Администрация Трампа проверяет более 55 млн владельцев виз США на возможные нарушения

Администрация Дональда Трампа начала масштабную проверку всех 55 миллионов иностранцев с действующими американскими визами.

Администрация президента Дональда Трампа начала масштабную проверку всех 55 миллионов иностранцев, которые имеют действующие американские визы. Как сообщил Государственный департамент, цель — выявление нарушений, которые могут привести к аннулированию визы и депортации, пишет Associated Press.

Речь идет не только о студентах или участниках программ обмена, но и обо всех владельцах туристических, рабочих и других виз. Проверки охватывают правоохранительные и иммиграционные записи, социальные сети, а также возможные действия, представляющие угрозу общественной безопасности или связанные с террористической деятельностью.

Госсекретарь Марко Рубио также объявил о немедленном прекращении выдачи рабочих виз для водителей коммерческих грузовиков, заявив, что иностранные шоферы представляют угрозу для жизни американцев и подрывают доходы местных работников.

Эксперты отмечают, что такая политика может иметь значительные экономические последствия. По словам старшего научного сотрудника Совета по международным отношениям Эдварда Олдена, действия администрации выглядят как попытка усложнить наем иностранцев университетами, больницами и компаниями, что может повлиять на рабочие процессы в США.

Государственный департамент уточнил, что с момента возвращения Трампа в Белый дом было аннулировано более 6 тыс. студенческих виз, в частности за превышение сроков пребывания, нарушение законов и поддержку терроризма.

