Практика судів
  1. В Україні

Кодекс ветеранів закріпить обов’язки держави у ветеранській політиці – Стефанчук

18:40, 22 серпня 2025
Руслан Стефанчук вважає, що документ створить підґрунтя для відповідальності держави за свої зобов’язання у сфері ветеранської політики.
Кодекс ветеранів закріпить обов’язки держави у ветеранській політиці – Стефанчук
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кодекс законів про захисників та захисниць України має визначити обов’язки держави у сфері ветеранської політики. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час VIII Міжнародного ветеранського форуму «Україна. Ветерани. Безпека» у Києві.

Як вказує Інтерфакс-Україна, за його словами, документ фактично стане ветеранським кодексом, який дозволить не лише законодавчо об’єднати ветеранів, а й створити підґрунтя для відповідальності держави за свої зобов’язання у цій сфері.

Стефанчук також нагадав про ініціативу запровадження у Верховній Раді «ветеранського дня» для розгляду законопроектів щодо соціального захисту ветеранів. Серед них — законопропроект №13180-д, який передбачає механізм працевлаштування та збереження рівня доходів учасників бойових дій після демобілізації.

«Судово-юридична газета» писала, що Кабінет Міністрів України на окремому засіданні схвалили 11 рішень щодо ветеранської політики, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Серед ключових рішень – схвалення законопроекту про основи державної ветеранської політики. Документ визначає статуси ветеранів і їхніх родин, гарантуючи медичну, освітню, соціальну та правову підтримку. Законопроект передбачає створення ветеранських просторів, надання послуг за державний кошт і вшанування пам’яті загиблих. Усі чинні пільги та документи зберігаються. Також підтримали законопроєкт про осіб, які захищали незалежність і територіальну цілісність України. Очікується, що восени ці документи стануть частиною Кодексу законів про Захисників і Захисниць України.

Крім того, уряд затвердив програму адаптації для ветеранів із втратою зору та спростив доступ до засобів реабілітації, зокрема крісел колісних і білих тростин. Іноземні військові, які служили в ЗСУ, отримають право на безоплатне стоматологічне лікування. Також держава компенсуватиме 50% вартості автоцивілки для ветеранів і осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Свириденко зазначила, що міністерства працюють скоординовано, щоб забезпечити ветеранам можливості для відновлення та самореалізації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України ветерани кодекс Руслан Стефанчук

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада двома законами по-різному врегулювала питання обмеження доступу до даних підприємств в публічних електронних реєстрах

Обидва прийняті парламентом закони доповнюють закон про публічні електронні реєстри одним й тим же підпунктом стосовно обмеження публічного доступу до інформації у реєстрах стосовно певного кола підприємств, але зміст цих доповнень різний.

Відбулося перше засідання експертної групи при ТСК Верховної Ради щодо розслідування ознак корупції у правоохоронних органах та судах: визначені завдання та керівництво

Під час першого засідання експертної групи при Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади обрали керівництво та визначили напрями роботи.

Необхідність використання авто для сімейних потреб чи роботи не є безумовною підставою для незастосування позбавлення права керувати — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що закон не містить імперативних обмежень щодо можливості позбавлення права керувати авто осіб, яким авто потрібне для реалізації догляду за іншими особами.

Чи зобов’язаний суд установити наявність у діях обвинуваченого складу злочину, звільняючи його від кримінальної відповідальності за спливом строків давності – позиція Верховного Суду

Прокурор та представник потерпілих стверджували, що місцевий суд, закриваючи провадження у зв’язку із закінченням строків давності, мав констатувати факт вчинення обвинуваченим інкримінованих йому злочинів.

Верховний Суд вказав, що відсутність наказу окупаційної влади про призначення обвинуваченого директором підприємства не спростовує його винуватості в колабораційній діяльності

Доводи захисника стосовно того, що запровадження у ТОВ практики виконання обвинуваченим обов’язків директора на період його відсутності, не були прийняті судом у якості обставини, що виправдовує обвинуваченого.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віта Катющенко
    Віта Катющенко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва