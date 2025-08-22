Кодекс ветеранів закріпить обов’язки держави у ветеранській політиці – Стефанчук

Руслан Стефанчук вважає, що документ створить підґрунтя для відповідальності держави за свої зобов’язання у сфері ветеранської політики.

Кодекс законів про захисників та захисниць України має визначити обов’язки держави у сфері ветеранської політики. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час VIII Міжнародного ветеранського форуму «Україна. Ветерани. Безпека» у Києві.

Як вказує Інтерфакс-Україна, за його словами, документ фактично стане ветеранським кодексом, який дозволить не лише законодавчо об’єднати ветеранів, а й створити підґрунтя для відповідальності держави за свої зобов’язання у цій сфері.

Стефанчук також нагадав про ініціативу запровадження у Верховній Раді «ветеранського дня» для розгляду законопроектів щодо соціального захисту ветеранів. Серед них — законопропроект №13180-д, який передбачає механізм працевлаштування та збереження рівня доходів учасників бойових дій після демобілізації.

«Судово-юридична газета» писала, що Кабінет Міністрів України на окремому засіданні схвалили 11 рішень щодо ветеранської політики, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Серед ключових рішень – схвалення законопроекту про основи державної ветеранської політики. Документ визначає статуси ветеранів і їхніх родин, гарантуючи медичну, освітню, соціальну та правову підтримку. Законопроект передбачає створення ветеранських просторів, надання послуг за державний кошт і вшанування пам’яті загиблих. Усі чинні пільги та документи зберігаються. Також підтримали законопроєкт про осіб, які захищали незалежність і територіальну цілісність України. Очікується, що восени ці документи стануть частиною Кодексу законів про Захисників і Захисниць України.

Крім того, уряд затвердив програму адаптації для ветеранів із втратою зору та спростив доступ до засобів реабілітації, зокрема крісел колісних і білих тростин. Іноземні військові, які служили в ЗСУ, отримають право на безоплатне стоматологічне лікування. Також держава компенсуватиме 50% вартості автоцивілки для ветеранів і осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Свириденко зазначила, що міністерства працюють скоординовано, щоб забезпечити ветеранам можливості для відновлення та самореалізації.

