Практика судов
  1. В Украине

Кодекс ветеранов закрепит обязанности государства в ветеранской политике – Стефанчук

18:40, 22 августа 2025
Руслан Стефанчук считает, что документ создаст основу для ответственности государства за свои обязательства в сфере ветеранской политики.
Кодекс ветеранов закрепит обязанности государства в ветеранской политике – Стефанчук
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кодекс законов о защитниках и защитницах Украины должен определить обязанности государства в сфере ветеранской политики. Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время VIII Международного ветеранского форума «Украина. Ветераны. Безопасность» в Киеве.

Как указывает Интерфакс-Украина, по его словам, документ фактически станет ветеранским кодексом, который позволит не только законодательно объединить ветеранов, но и создать основу для ответственности государства за свои обязательства в этой сфере.

Стефанчук также напомнил об инициативе введения в Верховной Раде «ветеранского дня» для рассмотрения законопроектов по социальной защите ветеранов. Среди них — законопроект №13180-д, который предусматривает механизм трудоустройства и сохранения уровня доходов участников боевых действий после демобилизации.

«Судебно-юридическая газета» писала, что Кабинет Министров Украины на отдельном заседании одобрил 11 решений по ветеранской политике, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Среди ключевых решений – поддержка законопроекта об основах государственной ветеранской политики. Документ определяет статусы ветеранов и их семей, гарантируя медицинскую, образовательную, социальную и правовую поддержку. Законопроект предусматривает создание ветеранских пространств, предоставление услуг за государственный счет и чествование памяти погибших. Все действующие льготы и документы сохраняются. Также поддержали законопроект о лицах, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины. Ожидается, что осенью эти документы станут частью Кодекса законов о Защитниках и Защитницах Украины.

Кроме того, правительство утвердило программу адаптации для ветеранов с потерей зрения и упростило доступ к средствам реабилитации, в частности к креслам-коляскам и белым тростям. Иностранные военные, которые служили в ВСУ, получат право на бесплатное стоматологическое лечение. Также государство будет компенсировать 50% стоимости автогражданки для ветеранов и лиц с инвалидностью вследствие войны.

Свириденко отметила, что министерства работают скоординированно, чтобы обеспечить ветеранам возможности для восстановления и самореализации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины ветераны кодекс Руслан Стефанчук

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада двумя законами по-разному урегулировала вопрос ограничения доступа к данным предприятий в публичных электронных реестрах

Оба принятых парламентом закона дополняют закон о публичных электронных реестрах одним и тем же подпунктом, касающимся ограничения публичного доступа к информации в реестрах в отношении определенного круга предприятий, но содержание этих дополнений разное.

Состоялось первое заседание экспертной группы при ВСК Верховной Рады по расследованию признаков коррупции в правоохранительных органах и судах: определены задачи и руководство

В ходе первого заседания экспертной группы при Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти избрали руководство и определили направления работы.

Необходимость использования автомобиля для семейных нужд или работы не является безусловным основанием для неприменения лишения права управления – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что закон не содержит императивных ограничений на возможность лишения права управления автомобилем лиц, которым автомобиль нужен для осуществления ухода за другими людьми.

Обязан ли суд установить наличие в действиях обвиняемого состава преступления, освобождая его от уголовной ответственности по истечении сроков давности — позиция Верховного Суда

Прокурор и представитель потерпевших утверждали, что местный суд, закрывая производство в связи с истечением сроков давности, должен был констатировать факт совершения обвиняемым инкриминируемых ему преступлений.

Верховный Суд указал, что отсутствие приказа оккупационных властей о назначении обвиняемого директором предприятия не опровергает его виновности в коллаборационной деятельности

Доводы защитника о том, что на предприятии была практика исполнения обвиняемым обязанностей директора в период его отсутствия, не были приняты судом в качестве обстоятельства, оправдывающего обвиняемого.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віта Катющенко
    Віта Катющенко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва