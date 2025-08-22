Кабмін схвалив законопроект про ветеранську політику – Свириденко розповіла, які пільги та гарантії передбачено

Кабмін затвердив основи державної ветеранської політики.

Кабінет Міністрів України на окремому засіданні схвалили 11 рішень щодо ветеранської політики, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Серед ключових рішень – схвалення законопроекту про основи державної ветеранської політики. Документ визначає статуси ветеранів і їхніх родин, гарантуючи медичну, освітню, соціальну та правову підтримку. Законопроект передбачає створення ветеранських просторів, надання послуг за державний кошт і вшанування пам’яті загиблих. Усі чинні пільги та документи зберігаються. Також підтримали законопроєкт про осіб, які захищали незалежність і територіальну цілісність України. Очікується, що восени ці документи стануть частиною Кодексу законів про Захисників і Захисниць України.

Крім того, уряд затвердив програму адаптації для ветеранів із втратою зору та спростив доступ до засобів реабілітації, зокрема крісел колісних і білих тростин. Іноземні військові, які служили в ЗСУ, отримають право на безоплатне стоматологічне лікування. Також держава компенсуватиме 50% вартості автоцивілки для ветеранів і осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Свириденко зазначила, що міністерства працюють скоординовано, щоб забезпечити ветеранам можливості для відновлення та самореалізації.

