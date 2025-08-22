Кабмин одобрил законопроект о ветеранской политике – Свириденко рассказала, какие льготы и гарантии предусмотрены

Кабмин утвердил основы государственной ветеранской политики.

Кабинет Министров Украины на отдельном заседании одобрил 11 решений по ветеранской политике, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Среди ключевых решений – одобрение законопроекта об основах государственной ветеранской политики. Документ определяет статусы ветеранов и их семей, гарантируя медицинскую, образовательную, социальную и правовую поддержку. Законопроект предусматривает создание ветеранских пространств, предоставление услуг за государственный счет и чествование памяти погибших. Все действующие льготы и документы сохраняются. Также поддержали законопроект о лицах, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины. Ожидается, что осенью эти документы станут частью Кодекса законов о Защитниках и Защитницах Украины.

Кроме того, правительство утвердило программу адаптации для ветеранов с потерей зрения и упростило доступ к средствам реабилитации, в частности к креслам-коляскам и белым тростям. Иностранные военные, которые служили в ВСУ, получат право на бесплатное стоматологическое лечение. Также государство будет компенсировать 50% стоимости автогражданки для ветеранов и лиц с инвалидностью вследствие войны.

Свириденко отметила, что министерства работают скоординированно, чтобы обеспечить ветеранам возможности для восстановления и самореализации.

