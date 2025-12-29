  1. Общество

29 декабря – какой сегодня праздник и главные события

09:49, 29 декабря 2025
29 декабря в Украине отмечают День информационно-медийных структур Министерства обороны и Вооруженных Сил.
Фото: shutterstock.com
В понедельник, 29 декабря, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

29 декабря в Украине отмечают День информационно-медийных структур Министерства обороны и Вооруженных Сил. Дата избрана в честь создания пресс-службы Министерства обороны Украины 1991 и назначения первого военного пресс-секретаря независимой Украины. Этот день считается началом формирования информационных структур в военном ведомстве. Праздник установлен приказом Министерства обороны от 27 декабря 2010 № 698 и носит ежегодный характер.

Также 29 декабря Международный день виолончели. Дата выбрана в честь дня рождения Пабло Казальса (1876–1973) — выдающегося испанского виолончелиста, композитора и гуманиста, поднявшего виолончель до уровня сольного, глубоко философского инструмента. Виолончель — один из самых выразительных инструментов струнной семьи — тембр часто сравнивают с человеческим голосом.

А еще 29 декабря Международный день еврейской книги. Праздник возник в США 1920-х годов как Еврейская книжная неделя, призванная популяризировать чтение, еврейскую литературу и образование среди общин. Впоследствии инициатива приобрела международный масштаб и трансформировалась в Международный день еврейской книги.

Какой сегодня церковный праздник

29 декабряверующие празднуют День памяти святых детей убитых в Вифлееме. Это событие рассказывает Евангелие от Матфея (2:16–18). Узнав от волхвов о рождении «Царя Иудейского», царь Ирод Великий, охваченный страхом потерять власть, приказал убить всех мальчиков младше двух лет в Вифлееме и его окрестностях. 

Календарь важных событий за 29 декабря

1845 год — через 9 лет после провозглашения независимости от Мексики Республика Техас вступает как 28-й штат в состав США, что становится причиной начала войны между США и Мексикой;

1891 год — Томас Эдисон получает патент на радио;

1911 год – Игорь Сикорский на самолете собственной конструкции С-6 устанавливает мировой рекорд скорости полета с двумя пассажирами – 111 км/ч;

1937 год — вступает в силу конституция Ирландии;

1940 год — Лондон испытывает самый мощный за все время 2-й Мировой войны налет немецких бомбардировщиков;

1964 год – ставят под промышленную нагрузку первый турбогенератор Киевской ГЭС;

1991 год – независимость Украины признает Народная Республика Бангладеш;

1992 год — Министерство юстиции Украины регистрирует Украинскую скаутскую организацию "Пласт";

1995 год – открывается метрополитен в Днепре;

1996 год – в Гватемале заканчивается 36-летняя гражданская война;

1998 год — красные кхмеры в Камбодже просят прощения за геноцид 1970-х годов, в котором погибли около миллиона человек;

1999 год — Конституционный Суд Украины признает, что смертная казнь противоречит Конституции Украины;

2008 год — начинается новая "газовая война" России против Украины;

2023 год — массированный ракетный обстрел Украины, самый большой с начала полномасштабного российского вторжения.

