29 грудня – яке сьогодні свято та головні події

09:49, 29 грудня 2025
29 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день кіно та День календаря.
29 грудня – яке сьогодні свято та головні події
Фото: shutterstock.com
 У понеділок, 29 грудня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

29 грудня в Україні святкують День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони та Збройних Сил. Дата обрана на честь створення пресслужби Міністерства оборони України 1991 року та призначення першого військового прес-секретаря незалежної України. Саме цей день вважається початком формування інформаційних структур у військовому відомстві. Свято встановлено наказом Міністерства оборони від 27 грудня 2010 року № 698 і має щорічний характер.

Також 29 грудня Міжнародний день віолончелі. Дата обрана на честь дня народження Пабло Казальса (1876–1973) — видатного іспанського віолончеліста, композитора й гуманіста, який підніс віолончель до рівня сольного, глибоко філософського інструмента. Віолончель — один із найвиразніших інструментів струнної родини — ї тембр часто порівнюють із людським голосом.

А ще 29 грудня Міжнародний день єврейської книги. Свято виникло у США 1920-х років як Єврейський книжковий тиждень, покликаний популяризувати читання, єврейську літературу та освіту серед громад. Згодом ініціатива набула міжнародного масштабу й трансформувалася в Міжнародний день єврейської книги.

Яке сьогодні церковне свято

29 грудня віряни святкують День пам’яті святих дітей вбитих у Вифліємі. Про цю подію розповідає Євангеліє від Матфея (2:16–18). Довідавшись від волхвів про народження «Царя юдейського», цар Ірод Великий, охоплений страхом втратити владу, наказав убити всіх хлопчиків віком до двох років у Вифлеємі та його околицях.

Календар важливих подій за 29 грудня

1845 рік — через 9 років після проголошення незалежності від Мексики Республіка Техас вступає як 28-й штат до складу США, що стає причиною початку війни між США та Мексикою;

1891 рік — Томас Едісон отримує патент на радіо;

1911 рік — Ігор Сікорський на літаку власної конструкції С-6 встановлює світовий рекорд швидкості польоту з двома пасажирами — 111 км/год;

1937 рік — набуває чинності конституція Ірландії;

1940 рік — Лондон зазнає найпотужнішого за весь час 2-ї Світової війни нальоту німецьких бомбардувальників;

1964 рік — ставлять під промислове навантаження перший турбогенератор Київської ГЕС;

1991 рік — незалежність України визнає Народна Республіка Бангладеш;

1992 рік — Міністерство юстиції України реєструє Українську скаутську організацію "Пласт";

1995 рік — відкривається метрополітен у Дніпрі;

1996 рік — у Гватемалі закінчується 36-річна громадянська війна;

1998 рік — червоні кхмери в Камбоджі просять вибачення за геноцид 1970-х років, у якому загинуло близько мільйона людей;

1999 рік — Конституційний Суд України визнає, що смертна кара суперечить Конституції України;

2008 рік — починається нова «газова війна» Росії проти України;

2023 рік — масований ракетний обстріл України, найбільший від початку повномасштабного російського вторгнення.

