  1. Общество

ДТЭК опубликовал графики отключений электроэнергии на 29 декабря для правого берега Киева, на левом — аварийные отключения

08:46, 29 декабря 2025
В ДТЭК опубликовали график отключений света на 29 декабря в Киеве.
В понедельник, 29 декабря, в Киеве будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

Компания обнародовала графики отключений света на 29 декабря для Правого берега столицы, а на Левом берегу продолжают действовать экстренные отключения.

В ДТЭК добавили, что в случае изменений компания будет оперативно информировать пользователей.

Ранее в Укрэнерго сообщили, как будут отключать свет 29 декабря.

Также «Судебно-юридическая газета» публиковала юридические аспекты и практические советы относительно работы интернета во время отключений электроэнергии.

Добавим, Кабмин утвердил разработанные Министерством внутренних дел алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации, возникающие в результате ударов по объектам топливно-энергетического комплекса. 

Еще мы писали, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что совокупная задолженность в энергетическом секторе Украины превышает 300 млрд гривен, из которых около 140 млрд гривен составляют долги электроэнергетики.

Кроме того, опубликовали несколько советов, как организовать питание и хранение пищи, когда холодильник выключен по нескольку часов.

Киев электроэнергия отключение света графики отключений света

