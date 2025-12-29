  1. Суспільство

ДТЕК опублікував графіки відключень світла на 29 грудня для правого берега Києва, на лівому — аварійні знеструмлення

08:46, 29 грудня 2025
У ДТЕК оприлюднили графік відключень світла на 29 грудня у Києві.
У понеділок, 29 грудня, у Києві будуть застосовуватися заходи з обмеження споживання електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

Компанія оприлюднила графіки відключень світла на 29 грудня для правого берегу столиці, а на Лівому березі продовжують діяти екстрені відключення.

У ДТЕК додали, що в разі змін, компанія буде оперативно інформувати користувачів.

 

Раніше в Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло 29 грудня.

Також «Судово-юридична газета» публікувала юридичні аспекти та практичні поради щодо роботу інтеренету під час відключень електроенергії.

Додамо, Кабмін затвердив розроблені Міністерством внутрішніх справ алгоритми реагування на надзвичайні ситуації, що виникають внаслідок ударів по об’єктах паливно-енергетичного комплексу. 

Ще ми писали, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що сукупна заборгованість в енергетичному секторі України перевищує 300 млрд гривень, з яких близько 140 млрд гривень становлять борги електроенергетики. 

Ще публікували поради, як організувати харчування та зберігання їжі, коли холодильник вимкнений по декілька годин.

