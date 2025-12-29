Пенсия за выслугу лет для работников образования — что нужно знать

Право на пенсию за выслугу лет имеют, в частности, работники учреждений образования независимо от возраста при наличии стажа работы по специальности.

Вопрос пенсионного обеспечения работников образования урегулирован двумя законодательными актами: Законом Украины «О пенсионном обеспечении», нормы которого применяются в части определения права на пенсию за выслугу лет, и Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в соответствии с которым рассчитывается непосредственно размер пенсии. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области.

Таким образом, право на пенсию за выслугу лет имеют, в частности, работники учреждений образования независимо от возраста при наличии стажа работы по специальности по состоянию: на 1 апреля 2015 года — не менее 25 лет; на 31 декабря 2015 года — 25 лет 6 месяцев; на 11 октября 2017 года — 26 лет 6 месяцев.

В специальный стаж засчитываются периоды работы в учреждениях и на должностях, указанных в Перечне учреждений и организаций образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 04.11.1993 № 909.

Следует отметить, что при определении права на зачисление в специальный стаж определенного периода работы проверяется на соответствие указанному Перечню как сама должность, так и учреждение, в котором работает лицо. Например, лицо работает инструктором по физическому воспитанию в детском саду. В этом случае время работы на этой должности не будет засчитано в специальный стаж, поскольку учреждение указанным Перечнем предусмотрено, а должность — нет. Также не будет учтена в специальный стаж работа логопедом районного отдела образования, так как само учреждение указанным Перечнем не предусмотрено.

В то же время допускается суммирование стажа за периоды работы в учреждениях и организациях как образования, так и здравоохранения и социальной защиты.

При этом форма собственности учреждения и его ведомственная принадлежность не имеют значения при определении права на зачисление в стаж работы, дающий право на пенсию за выслугу лет.

Специальный стаж работы определяется только по основному месту работы в соответствии с записями в трудовой книжке. Время работы по совместительству в такой стаж не засчитывается.

В то же время следует отметить, что Законом Украины от 03.10.2017 № 2148 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий», который вступил в силу 11.10.2017, введен единый подход к исчислению пенсий и отменены нормы действующего законодательства в части назначения пенсий за выслугу лет, за исключением тех лиц, которые имели такое право на дату вступления в силу этого Закона. В связи с этим в специальный стаж работы, дающий право на пенсию за выслугу лет, не засчитываются периоды работы на соответствующих должностях после 11.10.2017.

Что касается непосредственно исчисления размера пенсии, то ее расчет аналогичен расчету пенсии по возрасту, то есть с учетом двух ключевых показателей: продолжительности страхового стажа и среднемесячного заработка, с которого уплачены страховые взносы (единый взнос).

При этом важно помнить, что пенсия за выслугу лет назначается со дня обращения при условии увольнения с должности, дающей право на такую пенсию. В случае трудоустройства по специальности выплата пенсии прекращается и возобновляется со следующего дня после увольнения.

Работа на других должностях не лишает права на получение пенсии за выслугу лет.

Важно отметить, что работникам образования, которые не воспользуются правом на досрочное назначение пенсии за выслугу лет и которые на момент достижения пенсионного возраста продолжают работать в учреждениях и организациях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, дающих право на назначение пенсии за выслугу лет, и имеют страховой стаж работы на таких должностях: мужчины — 35 лет, женщины — 30 лет, согласно пункту 7-1 Заключительных положений Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и Порядку исчисления страхового стажа, дающего право на назначение денежной помощи, и ее выплаты, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 23.11.2011 № 1191, при назначении пенсии по возрасту будет выплачена денежная помощь в размере 10 месячных пенсий, рассчитанных на день ее назначения.

