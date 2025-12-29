Пенсія за вислугу років для освітян — що треба знати

Право на пенсію за вислугу років мають, зокрема, працівники закладів освіти незалежно від віку за наявності стажу роботи за спеціальністю.

Фото: nus.org.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Питання пенсійного забезпечення працівників освіти врегульовано двома законодавчими актами: Законом України «Про пенсійне забезпечення», норми якого застосовуються в частині визначення права на пенсію за вислугу років, та Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», відповідно до якого розраховується безпосередньо розмір пенсії. Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області.

Відтак право на пенсію за вислугу років мають, зокрема, працівники закладів освіти незалежно від віку за наявності стажу роботи за спеціальністю станом: на 1 квітня 2015 року — не менше 25 років; на 31 грудня 2015 року — 25 років 6 місяців; на 11 жовтня 2017 року — 26 років 6 місяців.

До спеціального стажу зараховуються періоди роботи в закладах і на посадах, зазначених у Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 909.

Доречно зауважити, що при визначенні права на зарахування до спеціального стажу певного періоду роботи перевіряється на відповідність вказаному Переліку як сама посада, так і заклад, де працює особа. Наприклад, особа працює інструктором з фізичного виховання в дитячому садку. У цьому випадку час роботи на цій посаді не буде зараховано до спеціального стажу, оскільки заклад вказаним Переліком передбачений, а от посада — ні. Також не буде враховано до спеціального стажу роботу логопедом районного відділу освіти, так як сам заклад названим Переліком не передбачений.

Водночас допускається підсумування стажу за періоди роботи в закладах і установах як освіти, так і охорони здоров’я та соціального захисту.

При цьому форма власності закладу та його відомча належність не мають значення при визначенні права на зарахування до стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років.

Спеціальний стаж роботи визначається лише за основним місцем роботи відповідно до записів у трудовій книжці. Час роботи за сумісництвом до такого стажу не зараховується.

Водночас слід зазначити, що Законом України від 03.10.2017 № 2148 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», який набув чинності 11.10.2017, впроваджено єдиний підхід до обчислення пенсій та скасовано норми чинного законодавства в частині призначення пенсій за вислугу років, за винятком тих осіб, які мали таке право на дату набрання чинності цим Законом. У зв’язку з цим до спеціального стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років, не зараховуються періоди роботи на відповідних посадах після 11.10.2017.

Що стосується безпосередньо обчислення розміру пенсії, то її розрахунок аналогічний розрахунку пенсії за віком, тобто з урахуванням двох ключових показників: тривалості страхового стажу та середньомісячного заробітку, з якого сплачено страхові внески (єдиний внесок).

При цьому важливо пам’ятати, що пенсія за вислугу років призначається з дня звернення за умови звільнення з посади, що дає право на таку пенсію. У разі працевлаштування за спеціальністю виплата пенсії припиняється і поновлюється з наступного дня після звільнення.

Робота на інших посадах не позбавляє права на отримання пенсії за вислугу років.

Важливо зазначити, що працівникам освіти, які не скористаються правом на дострокове призначення пенсії за вислугу років і які на час досягнення пенсійного віку продовжують працювати в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, що дають право на призначення пенсії за вислугу років, та мають страховий стаж роботи на таких посадах: чоловіки — 35 років, а жінки — 30 років, згідно з пунктом 7-1 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та Порядком обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги, та її виплати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1191, під час призначення пенсії за віком буде виплачено грошову допомогу в розмірі 10 місячних пенсій, розрахованих на день її призначення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.