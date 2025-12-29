  1. В Украине

20-пунктный план, гарантии безопасности и территориальный вопрос — что сказали Зеленский и Трамп после переговоров

08:06, 29 декабря 2025
Лидеры договорились, что украинская и американская команды встретятся уже на следующей неделе, чтобы финализировать все обсужденные вопросы.
В воскресенье, 28 декабря, во Флориде состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. В целом переговоры продолжались более двух часов.

После встречи лидеры сделали несколько важных заявлений.

«20-пунктный план на 90% согласован, гарантии безопасности от США — 100%, гарантии от США и Европы — 90%, военное измерение — 100%, план процветания финализируется», — сказал Зеленский на пресс-конференции.

В то же время президент США Дональд Трамп также подтвердил, что в целом финализировано 95%.

Донбасс

В ответ на вопрос относительно Донбасса президент США сказал, что он пока не решен. Однако заверил, что все стороны работают над этим вопросом. В целом, по словам Трампа, для заключения мирного соглашения осталось решить буквально «один или два очень сложных вопроса».

«Можно сказать, что 95% вопросов решены, но мне не нравится называть проценты. Есть один или два очень сложных вопроса», — отметил он.

Президент Зеленский со своей стороны отметил, что позиция Украины по Донбассу известна. Необходимо уважать как законы Украины, так и ее народ — отношение украинцев к вопросу Донбасса очень четкое.

Также Зеленский согласился с Трампом в том, что территориальный вопрос остается «очень сложным». В качестве одного из вариантов выхода Зеленский предложил провести референдум.

«Мы обсуждали референдум и можем использовать его для плана», — добавил украинский лидер.

ЗАЭС

Президент США Дональд Трамп заявил о большом уступке Путина по Запорожской АЭС.

«Мы это долго обсуждали. ЗАЭС может немедленно эксплуатироваться. Я говорил с Путиным, он хочет видеть ее введение в эксплуатацию», — отметил Трамп.

Президент США подчеркнул, что это крупнейшая АЭС в мире и «они могут быстро ее запустить».

Референдум

Во время переговоров не обсуждалось перемирие и прекращение огня для проведения референдума. Против этого выступает Путин.

«Путин не хочет прекращения огня для референдума. Он не хочет оказаться в ситуации, когда он остановит огонь, а потом снова придется начинать боевые действия, и я понимаю эту позицию», — заявил Трамп.

При этом, говоря о мирном плане в самом конце пресс-конференции, Трамп отметил, что понадобится «несколько недель», если «все пойдет хорошо». Но все может «пойти по плохому пути», из-за чего снова придется «воевать и умирать».

«Если ничего не выйдет, придется воевать и умирать. Это плохо. Но если ничего не выйдет — смерти продолжатся. А мы, Зеленский и Путин, не хотим, чтобы это было», — заявил он.

Финализация вопросов

Финализация вопросов, обсужденных Президентом Владимиром Зеленским с США, должна состояться уже на следующей неделе.

«Договорились, что наши команды встретятся уже на следующей неделе, чтобы финализировать все обсужденные вопросы», — сообщил Зеленский.

Он добавил, что с главой Белого дома Дональдом Трампом достигнута договоренность о том, что украинские представители мирного урегулирования с РФ должны прибыть в Вашингтон в январе. К украинской делегации также должны присоединиться европейские политики.

«Также согласовали с президентом Трампом, что он примет украинских и европейских лидеров в Вашингтоне в январе», — подытожил украинский лидер.

Итоги

Глава государства поблагодарил за эту встречу. Президент отдельно отметил прогресс, которого достигли украинская и американская команды за последние недели.

«Отдельная благодарность Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру за их вовлеченность и полную преданность делу, а также нашей команде, прежде всего Рустему Умерову и Андрею Гнатову», — отметил Владимир Зеленский.

Лидеры обсудили все аспекты мирной рамки и достигли значительных результатов. По словам главы государства, часть документов уже полностью согласована или находится на завершающей стадии. Кроме того, Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили последовательность дальнейших действий.

«Мы соглашаемся, что гарантии безопасности являются ключевыми на пути к достижению устойчивого мира, и наши команды продолжат работу над всеми аспектами», — подчеркнул глава государства.

Дональд Трамп отметил, что команды очень приблизились к завершению войны и продолжат работу в формате рабочих групп. Президент США отдельно отметил храбрость украинских воинов и подчеркнул важность Украины для Европы и США.

Лидеры договорились, что украинская и американская команды встретятся уже на следующей неделе, чтобы финализировать все обсужденные вопросы. Кроме того, Владимир Зеленский и Дональд Трамп согласовали совместную встречу с европейскими лидерами, которая должна состояться в Вашингтоне в январе.

США Украина Дональд Трамп война Владимир Зеленский

