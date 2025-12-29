20-пунктний план, гарантії безпеки та територіальне питання — що сказали Зеленський та Трамп після переговорів

Лідери домовилися, що українська та американська команди зустрінуться вже наступного тижня, щоб фіналізувати всі обговорені питання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю, 28 грудня, у Флориді відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Загалом переговори тривали понад дві години.

Після зустрічі лідери зробили кілька важливих заяв.

«20-пунктний план на 90% погоджено, гарантії безпеки від США - 100%, гарантії від США та Європи - 90%, військовий вимір - 100%, план процвітання фіналізується», - сказав Зеленський на прес-конференції.

Водночас президент США Дональд Трамп теж підтвердив, що загалом фіналізовано 95%.

Донбас

У відповідь на питання щодо Донбасу президент США сказав, що воно поки що не вирішене. Але запевнив, що усі сторони працюють над цим моментом. Загалом, за словами Трампа, вирішити у питанні укладення мирної угоди залишилося буквально «одне чи два дуже складні питання».

«Ви можете сказати, що 95% питань вирішено, але мені не подобається називати відсотки. Є одне чи два дуже складні питання», - зазначив він.

Президент Зеленський зі свого боку зазначив, що позиція України з приводу Донбасу відома. Потрібно поважати як закони України, так і її народ - ставлення українців до питання Донбасу дуже чітке.

Також Зеленський погодився з Трампом в тому, що територіальне питання залишається "дуже складним". Як один з варіантів виходу, Зеленський запропонував провести референдум.

«Ми обговорювали референдум і можемо використати його для плану», - додав український лідер.

ЗАЕС

Президент США Дональд Трамп заявив про великий поступ Путіна щодо Запорізької АЕС.

«Ми це довго обговорювали. ЗАЕС може негайно експлуатуватися. Я говорив з Путіним, він хоче бачити її введення в експлуатацію», - зазначив Трамп.

Президент США зазначив, що це найбільша АЕС у світі і «вони можуть швидко її запустити».

Референдум

Під час переговорів не обговорювалося перемир'я та припинення вогню для проведення референдуму. Проти цього виступає Путін.

«Путін не хоче припинення вогню для референдуму. Він не хоче опинитися в ситуації, коли він зупинить вогонь, а потім знову потрібно буде розпочинати вести вогонь, і я розумію цю позицію», - заявив Трамп.

При цьому, говорячи про мирний план під самий кінець пресконференції, Трамп зазначив, що знадобиться «кілька тижнів», якщо «все піде добре». Але все може «піти поганим шляхом», через що знову доведеться «воювати та помирати».

«Якщо нічого не вийде, доведеться воювати й помирати. Це погано. Але якщо не вийде нічого - смерті продовжаться. А ми, Зеленський і Путін не хочемо, щоб це було», - заявив він.

Фіналізація питань

Фіналізація обговорених Президентом Володимиром Зеленським питань зі США має пройти вже наступного тижня.

«Домовилися, що наші команди зустрінуться вже наступного тижня, щоб фіналізувати всі обговорені питання», - повідомив Зеленський.

Він додав: з главою Білого дому Дональдом Трампом дійшли згоди, що українські представники мирного врегулювання з РФ мають прибути до Вашингтону у січні. До української делегації також повинні приєднатись європейські політики.

«І також узгодили з президентом Трампом, що він прийме українських та європейських лідерів у Вашингтоні в січні», - підсумував український лідер.

Підсумки

Глава держави подякував за цю зустріч. Президент окремо відзначив прогрес, якого досягли українська та американська команди протягом останніх тижнів.

«Окрема вдячність Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за їхню залученість і повну відданість справі, а також нашій команді, передусім Рустему Умєрову та Андрію Гнатову», – зазначив Володимир Зеленський.

Лідери обговорили всі аспекти мирної рамки та досягли значних результатів. За словами Глави держави, частина документів уже повністю погоджена або перебуває на завершальній стадії. Крім того, Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили послідовність подальших дій.

«Погоджуємося, що гарантії безпеки є ключовими на шляху до досягнення тривалого миру, і наші команди продовжать роботу над усіма аспектами», – акцентував Глава держави.

Дональд Трамп зазначив, що команди дуже наблизилися до завершення війни та продовжать працювати у форматі робочих груп. Президент США окремо відзначив хоробрість українських воїнів і наголосив на важливості України для Європи та США.

Лідери домовилися, що українська та американська команди зустрінуться вже наступного тижня, щоб фіналізувати всі обговорені питання. Крім того, Володимир Зеленський і Дональд Трамп узгодили спільну зустріч із європейськими лідерами, яка має відбутися у Вашингтоні в січні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.