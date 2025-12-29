Гарантии безопасности для Украины — Макрон анонсировал встречу «коалиции решительных»

Эммануэль Макрон подтвердил, что в начале января в Париже соберутся представители стран «коалиции решительных».

Фото: ukrinform.com

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что есть прогресс в вопросе гарантий безопасности для Украины. По его словам, в январе будет определен вклад каждой страны «коалиции решительных». Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Макрон отметил, что в воскресенье вечером «вместе с несколькими другими европейскими лидерами» он принял участие в дискуссии с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. После этого, по словам Макрона, у него состоялся отдельный разговор с Зеленским.

«Мы достигаем прогресса в гарантиях безопасности, которые будут ключевыми для построения справедливого и прочного мира», — заявил он.

Также в своем сообщении Макрон подтвердил, что в начале января в Париже соберутся представители стран «коалиции решительных».

«В начале января мы соберем страны “коалиции решительных” в Париже, чтобы окончательно согласовать конкретный вклад каждой страны», — добавил французский лидер.

Напомним, 28 декабря во Флориде состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. В целом переговоры продолжались более двух часов.

