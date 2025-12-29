Гарантії безпеки для України — Макрон анонсував зустріч «коаліції рішучих»

Еммануель Макрон підтвердив, що на початку січня в Парижі зберуться представники країн «коаліції рішучих».

Фото: ukrinform.com

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що є про прогрес у питанні гарантій безпеки для України. За його словами, у січні буде визначено внесок кожної країни «коаліції рішучих». Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Макрон зазначив, що в неділю ввечері «разом з кількома іншими європейськими лідерами» він брав участь у дискусії з президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом. Після цього, за словами Макрона, він мав окрему розмову із Зеленським.

«Ми досягаємо прогресу в гарантіях безпеки, які будуть ключовими для побудови справедливого та міцного миру», - заявив він.

Також у дописі Макрон підтвердив, що на початку січня в Парижі зберуться представники країн «коаліції рішучих».

«На початку січня ми зберемо країни «коаліції рішучих» в Парижі, щоб остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни», - додав французький лідер.

Нагадаємо, 28 грудня у Флориді відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Загалом переговори тривали понад дві години.

