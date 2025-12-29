  1. В Украине

Трамп заявил о готовности приехать в Украину и выступить в парламенте

08:24, 29 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский заверил Дональда Трампа, что его будут рады видеть в Украине, если он решит приехать.
Трамп заявил о готовности приехать в Украину и выступить в парламенте
Фото: ukrinform.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что может посетить Украину в случае, если это будет необходимо для мира. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Зеленским после переговоров в Мар-а-Лаго.

Когда журналисты спросили его, готов ли он поехать в Украину и выступить в парламенте, чтобы помочь достичь мира, Трамп ответил: «Я хотел бы заключить соглашение и не обязательно ехать… Но если это поможет, спасет 25 000 жизней в месяц или что-то подобное, я, безусловно, буду готов это сделать».

Владимир Зеленский заверил Трампа, что его будут рады видеть в Украине, если он захочет приехать.

Трамп также подчеркнул, что встреча официальных делегаций обеих стран прошла «на отличном уровне», а достигнутый прогресс он охарактеризовал как «очень большой».

Напомним, Трамп ни разу не был в Украине — ни во время своего первого президентства в 2017–2021 годах, ни в ходе нынешней каденции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Українська мова во всех сферах социальной жизни: Рада усилит функционирование государственного языка

Документ предусматривает комплекс мер для повышения качества языка в законах, блокировки пророссийских нарративов и поддержки украинского языка за рубежом.

Участие собственника и ограничение сроков: Рада рассмотрит изменения в УПК по аресту недвижимого имущества

В Верховной Раде предлагают ограничить арест недвижимого имущества без подозрения четырьмя месяцами.

Минэкономики предлагает перенести обязанность установки ФЛП платежных терминалов до окончания военного положения

Кабинет Министров готовится пересмотреть сроки обязательного внедрения безналичных расчетов для самых мелких предпринимателей.

Дело стоимостью в полмиллиона: ВП ВС разграничила вознаграждение судьи и вознаграждение члена ВСП

Попытка приравнять вознаграждение члена ВСП к судейскому не нашла поддержки у Большой Палаты — Верховный Суд подчеркнул различную правовую природу этих выплат.

В Раде зарегистрирован законопроект о повышении оплаты труда работников внешкольного образования

Законопроект позволит учредителям внешкольных учреждений повышать зарплаты и вводить дополнительные стимулы для педагогов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]