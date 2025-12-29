Трамп заявил о готовности приехать в Украину и выступить в парламенте

Владимир Зеленский заверил Дональда Трампа, что его будут рады видеть в Украине, если он решит приехать.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может посетить Украину в случае, если это будет необходимо для мира. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Зеленским после переговоров в Мар-а-Лаго.

Когда журналисты спросили его, готов ли он поехать в Украину и выступить в парламенте, чтобы помочь достичь мира, Трамп ответил: «Я хотел бы заключить соглашение и не обязательно ехать… Но если это поможет, спасет 25 000 жизней в месяц или что-то подобное, я, безусловно, буду готов это сделать».

Владимир Зеленский заверил Трампа, что его будут рады видеть в Украине, если он захочет приехать.

Трамп также подчеркнул, что встреча официальных делегаций обеих стран прошла «на отличном уровне», а достигнутый прогресс он охарактеризовал как «очень большой».

Напомним, Трамп ни разу не был в Украине — ни во время своего первого президентства в 2017–2021 годах, ни в ходе нынешней каденции.

