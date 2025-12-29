Трамп заявив про готовність приїхати в Україну та виступити в парламенті

Володимир Зеленський запевнив Дональда Трампа, що його будуть раді бачити в Україні, якщо він захоче приїхати.

Фото: ukrinform.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що може відвідати Україну у випадку якщо це буде необхідно для миру. Про це він сказав на спільній прес-конференції із Зеленським після перемовин у Мар-а-Лаго.

Коли, журналісти запитали у нього про те, чи готовий він поїхати до України та виступити у парламенті, щоб допомогти досягти миру, Трамп сказав: «Я хотів би укласти угоду і не обов’язково їхати... Але якщо це допоможе, врятує 25 000 життів на місяць чи щось інше, я точно буду готовий це зробити».

Володимир Зеленський запевнив Трампа, що його будуть раді бачити в Україні, якщо він захоче приїхати.

Трамп також наголосив, що зустріч офіційних делегацій обох країн пройшла «на чудовому рівні», а досягнутий прогрес він охарактеризував як «дуже великий».

Нагадаємо, Трамп жодного разу не був в Україні, не під час свого першого президентства, у 2017–2021 роках, ні під час нинішньої каденції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.