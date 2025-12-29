  1. В Украине

Владимир Зеленский объяснил, как украинцы за границей смогут голосовать на референдуме

08:55, 29 декабря 2025
Президент заявил, что необходимо создать соответствующую инфраструктуру для украинцев, находящиеся за границей.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирный план и другие стратегические решения должны приниматься демократическим путем — через референдум или парламент. В то же время Глава государства пояснил, каким образом в голосовании смогут принять участие украинцы, которые находятся за границей.

Об этом Зеленский сообщил по итогам пресс-конференции после встречи с Президентом США Дональдом Трампом.

Референдум по мирному плану

Президент подчеркнул, что земля и ключевые государственные решения принадлежат всему народу, а не отдельным лицам, поэтому они должны утверждаться демократически. По его словам, возможными механизмами являются референдум или рассмотрение в парламенте.

Как будут голосовать украинцы за границей

Отдельно Владимир Зеленский остановился на вопросе участия в референдуме граждан Украины, которые находятся за пределами страны. Он отметил, что для этого необходимо создать соответствующую инфраструктуру, поскольку миллионы украинцев сейчас проживают преимущественно в странах Европы.

Организация голосования для беженцев, по словам Президента, требует времени для подготовки.

Позиция США

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что, согласно опросам, около 90% общества поддерживает завершение войны. В то же время он отметил, что остаются сложные и нерешенные вопросы относительно территорий.

Отметим, что Трамп заявил о готовности приехать в Украину и выступить в парламенте.

США Украина Дональд Трамп война Владимир Зеленский переговоры

