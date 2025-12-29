Владимир Зеленский объяснил, как украинцы за границей смогут голосовать на референдуме

Президент заявил, что необходимо создать соответствующую инфраструктуру для украинцев, находящиеся за границей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирный план и другие стратегические решения должны приниматься демократическим путем — через референдум или парламент. В то же время Глава государства пояснил, каким образом в голосовании смогут принять участие украинцы, которые находятся за границей.

Об этом Зеленский сообщил по итогам пресс-конференции после встречи с Президентом США Дональдом Трампом.

Референдум по мирному плану

Президент подчеркнул, что земля и ключевые государственные решения принадлежат всему народу, а не отдельным лицам, поэтому они должны утверждаться демократически. По его словам, возможными механизмами являются референдум или рассмотрение в парламенте.

Как будут голосовать украинцы за границей

Отдельно Владимир Зеленский остановился на вопросе участия в референдуме граждан Украины, которые находятся за пределами страны. Он отметил, что для этого необходимо создать соответствующую инфраструктуру, поскольку миллионы украинцев сейчас проживают преимущественно в странах Европы.

Организация голосования для беженцев, по словам Президента, требует времени для подготовки.

Позиция США

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что, согласно опросам, около 90% общества поддерживает завершение войны. В то же время он отметил, что остаются сложные и нерешенные вопросы относительно территорий.

Отметим, что Трамп заявил о готовности приехать в Украину и выступить в парламенте.

