Володимир Зеленський пояснив, як українці за кордоном зможуть голосувати на референдумі

08:55, 29 грудня 2025
Президент заявив, що необхідно створити відповідну інфраструктуру для українців, які перебувають за кордоном.
Володимир Зеленський пояснив, як українці за кордоном зможуть голосувати на референдумі
Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирний план та інші стратегічні рішення мають ухвалюватися демократичним шляхом — через референдум або парламент. Водночас Глава держави пояснив, яким чином у голосуванні зможуть взяти участь українці, які перебувають за кордоном.

Про це Зеленський повідомив за підсумками пресконференції після зустрічі з Президентом США Дональд Трамп.

Референдум щодо мирного плану

Президент наголосив, що земля та ключові державні рішення належать усьому народові, а не окремим особам, тому вони мають затверджуватися демократично. За його словами, можливими механізмами є референдум або розгляд у парламенті.

Як голосуватимуть українці за кордоном

Окремо Володимир Зеленський зупинився на питанні участі у референдумі громадян України, які перебувають за межами країни. Він зазначив, що для цього необхідно створити відповідну інфраструктуру, оскільки мільйони українців нині проживають переважно в країнах Європи.

Організація голосування для біженців, за словами Президента, потребує часу для підготовки.

Позиція США

Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що, згідно з опитуваннями, близько 90% суспільства підтримує завершення війни. Водночас він зауважив, що залишаються складні та невирішені питання щодо територій.

Зауважимо, що Трамп заявив про готовність приїхати в Україну та виступити в парламенті.

США Україна Дональд Трамп війна Володимир Зеленський переговори

