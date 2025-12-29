Володимир Зеленський пояснив, як українці за кордоном зможуть голосувати на референдумі

Президент заявив, що необхідно створити відповідну інфраструктуру для українців, які перебувають за кордоном.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирний план та інші стратегічні рішення мають ухвалюватися демократичним шляхом — через референдум або парламент. Водночас Глава держави пояснив, яким чином у голосуванні зможуть взяти участь українці, які перебувають за кордоном.

Про це Зеленський повідомив за підсумками пресконференції після зустрічі з Президентом США Дональд Трамп.

Референдум щодо мирного плану

Президент наголосив, що земля та ключові державні рішення належать усьому народові, а не окремим особам, тому вони мають затверджуватися демократично. За його словами, можливими механізмами є референдум або розгляд у парламенті.

Як голосуватимуть українці за кордоном

Окремо Володимир Зеленський зупинився на питанні участі у референдумі громадян України, які перебувають за межами країни. Він зазначив, що для цього необхідно створити відповідну інфраструктуру, оскільки мільйони українців нині проживають переважно в країнах Європи.

Організація голосування для біженців, за словами Президента, потребує часу для підготовки.

Позиція США

Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що, згідно з опитуваннями, близько 90% суспільства підтримує завершення війни. Водночас він зауважив, що залишаються складні та невирішені питання щодо територій.

Зауважимо, що Трамп заявив про готовність приїхати в Україну та виступити в парламенті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.