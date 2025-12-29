  1. В Украине

Зеленский и Путин впервые могут созвониться за более чем 5 лет — Fox News

08:37, 29 декабря 2025
Возможности разговору Зеленского с Путиным может способствовать встреча Трампа с украинским лидером в Мар-а-Лаго, утверждает источник.
Президент Украины Владимир Зеленский может впервые за более чем пять лет провести телефонный разговор с Путиным. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на свои источники.

По словам источника, этому может способствовать встреча Трампа и Зеленского, которая состоялась в Мар-а-Лаго.

«Воскресные переговоры президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского могут проложить путь к первому за более чем пять лет телефонному разговору Зеленского с… Путиным», — сообщил источник, знакомый с ходом обсуждений.

Также отмечается, что хотя встреча во Флориде была представлена как шаг вперед в мирных усилиях под руководством Трампа, источник добавил, что обеспечение прямого телефонного разговора Зеленского и Путина стало бы «дипломатической победой» для президента США.

При этом источник подчеркнул: «Если бы Путин присоединился к телефонному разговору в воскресенье, это стало бы крупнейшим достижением в подготовке мирных переговоров и первым реальным шагом в мирном процессе. Это было бы дипломатической победой для президента Трампа».

Кроме того, источник отметил, что Трамп, по всей видимости, является самым успешным посредником, поскольку «Путин и Зеленский воспринимают друг друга эмоционально, а это является серьезным вызовом».

россия путин Украина война Владимир Зеленский

