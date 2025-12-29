Зеленський і Путін уперше можуть зідзвонитися за понад 5 років — Fox News

Розмові Зеленського з Путіним може посприяти зустріч Трампа з українським лідером в Мар-а-Лаго, стверджує джерело.

Президент України Володимир Зеленський може вперше за понад 5 років провести телефонну розмову з Путіним. Про це стверджує Fox News з посиланням на свої джерела.

За слова джерела, цьому може сприяти зустріч Трампа і Зеленського, яка відбулася в Мар-а-Лаго.

«Недільні переговори президента Дональда Трампа і Володимира Зеленського можуть прокласти шлях до першої за більш ніж п'ять років телефонної розмови Зеленського з... Путіним», - сказало джерело, яке знайоме з перебігом обговорень.

Також зазначається, що хоч зустріч у Флориді було представлено як крок уперед у мирних зусиллях під керівництвом Трампа, джерело додало, що забезпечення прямої телефонної розмови Зеленського і Путіна стало б «дипломатичною перемогою» для президента США.

Причому джерело додало: «Якби Путін приєднався до телефонної розмови в неділю, це стало б найбільшим досягненням у підготовці мирних переговорів і першим реальним кроком у мирному процесі. Це стало б дипломатичною перемогою для президента Трампа».

Також джерело підкреслило, що Трамп, судячи з усього, є найуспішнішим посередником, оскільки «Путін і Зеленський сприймають один одного емоційно, а це є викликом».

