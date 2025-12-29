Встреча Трампа и Зеленского — опубликованы фото с переговоров в США

Переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа продолжались более двух часов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 28 декабря во Флориде состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. В целом переговоры длились более двух часов. После встречи лидеры сделали несколько важных заявлений.

Владимир Зеленский поблагодарил за эту встречу, во время которой состоялся содержательный разговор по всем вопросам. Президент отдельно отметил прогресс, которого достигли украинская и американская команды за последние недели.

«Отдельная благодарность Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру за их вовлеченность и полную преданность делу, а также нашей команде, прежде всего Рустему Умерову и Андрею Гнатову», — отметил Владимир Зеленский.

Лидеры обсудили все аспекты мирной рамки и достигли значительных результатов. По словам главы государства, часть документов уже полностью согласована или находится на завершающей стадии. Кроме того, Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили последовательность дальнейших действий.

«Мы согласны с тем, что гарантии безопасности являются ключевыми на пути к достижению устойчивого мира, и наши команды продолжат работу над всеми аспектами», — подчеркнул глава государства.

Дональд Трамп отметил, что команды значительно приблизились к завершению войны и продолжат работу в формате рабочих групп. Президент США отдельно отметил храбрость украинских воинов и подчеркнул важность Украины для Европы и США.

Лидеры договорились, что украинская и американская команды встретятся уже на следующей неделе, чтобы финализировать все обсужденные вопросы. Кроме того, Владимир Зеленский и Дональд Трамп согласовали совместную встречу с европейскими лидерами, которая должна состояться в Вашингтоне в январе.

Фото: president.gov.ua

