Зеленский заявил, что встречи с США и Европой в январе должны привести к переговорам Украины с Россией

Владимир Зеленский допустил встречу представителей Украины с россиянами.

Фото: president.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что после встреч разного уровня с партнерами из Европы и США в итоге может дойти и до встречи с россиянами. Об этом он заявил в онлайн-общении со СМИ во время возвращения в Европу.

По словам главы государства, в ближайшие дни состоится встреча на уровне советников.

«Рустем Умеров уже связался со всеми американскими и европейскими советниками. Мы хотим такую встречу. И я думаю, что мы сделаем все, чтобы эта встреча наконец состоялась в Украине», — сказал он.

Президент отметил, что далее советники подготовят документы, после чего состоится встреча на уровне лидеров Европы — сначала с Украиной в широком составе.

Также Зеленский упомянул встречу «коалиции решительных».

«Да, плюс и эта встреча будет. Я начал ее обсуждать сразу после встречи с президентом Трампом. Я уже связался с президентом Макроном, с несколькими другими нашими партнерами и буду продолжать эти консультации. И такая встреча состоится», — сказал Зеленский.

По мнению Президента, после этой встречи будут согласованы документы на уровне всех лидеров и начнется подготовка встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

«И мы все настроены серьезно, чтобы эти встречи, о которых я вам сказал, состоялись в январе. И после этого, думаю, если все будет идти шаг за шагом, то после этого уже будет встреча в том или ином формате с русскими.

Мы еще раз это подчеркиваем — мы готовы к соответствующим форматам, о которых уже говорили», — заявил Зеленский.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 28 декабря во Флориде состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. В целом переговоры длились более двух часов. После встречи лидеры сделали несколько важных заявлений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.