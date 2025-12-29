  1. В Україні

Зеленський заявив, що зустрічі зі США та Європою у січні мають призвести до переговорів України з Росією

11:36, 29 грудня 2025
Володимир Зеленський допустив зустріч представників України з росіянами.
Зеленський заявив, що зустрічі зі США та Європою у січні мають призвести до переговорів України з Росією
Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський допустив, що після зустрічей різного рівня з партнерами з Європи та США зрештою може дійти і до зустрічі з росіянами. Про це він сказав в онлайн-спілкуванні зі ЗМІ під час повернення до Європи.

За словами Глави держави, у найближчі дні відбудеться зустріч на рівні радників.

«Рустем Умеров вже з'єднався з усіма американськими і європейськими радниками. Ми хочемо таку зустріч. І я думаю, що ми зробимо все, щоб ця зустріч була в Україні нарешті», – сказав він.

Президент зазначив, що далі відбудеться підготовка документів радниками, після чого буде зустріч на рівні лідерів Європи спочатку з Україною у широкому складі.

Також Зеленський згадав про зустріч «коаліції рішучих».

«Так, плюс і ця зустріч буде. Я почав її обговорювати одразу після після зустрічі з президентом Трампом. Я вже з'єднався з президентом Макроном, з кількома іншими нашими партнерами і буду продовжувати ці консультації. І буде така зустріч», – сказав Зеленський.

Після цієї зустрічі, на думку Президента, будуть погоджені документи на рівні всіх лідерів і буде готуватися зустріч з Дональдом Трампом і з європейськими лідерами.

«І ми всі налаштовані серйозно, щоби ці зустрічі, про які я вам сказав, вони відбулись в січні. І після цього думаю, що якщо все буде йти крок за кроком, то після цього вже буде зустріч в тому чи іншому форматі з рускімі.

Ми ще раз це підкреслюємо, ми готові на відповідні формати, про які ми вже говорили», – заявив Зеленський.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 28 грудня у Флориді відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Загалом переговори тривали понад дві години. Після зустрічі лідери зробили кілька важливих заяв.

