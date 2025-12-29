В 2026 году в Украине оценят численность населения на основе данных мобильных операторов

В 2026 году планируется проведение экспериментальных государственных статистических наблюдений.

Фото: business-reporter.co.uk

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил План государственных статистических наблюдений на 2026 год. Документ определяет, какие именно государственные статистические наблюдения будут проводиться в 2026 году и какие официальные статистические показатели по их результатам будут сформированы и обнародованы, в частности с учетом европейских требований и обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

План предусматривает оценку численности населения на основе данных операторов мобильной связи, общественного здоровья и статистики доходов и условий жизни.

Что предусматривает План-2026

План-2026 содержит описание каждого государственного статистического наблюдения, в частности:

цель его проведения;

акты права Европейского Союза;

методологические документы и инструментарий;

источники статистической информации.

Отдельно определен перечень статистических показателей, которые распространяются по результатам наблюдений. Для каждого показателя указаны:

дата обнародования на официальном веб-сайте Госстата;

периодичность и период обновления;

код и название набора данных, в рамках которого показатель доступен пользователям.

Возможные изменения в условиях особого периода

Перечень статистических показателей, сроки их обнародования, а также коды и названия наборов данных могут изменяться с учетом условий особого периода и/или чрезвычайного положения.

О всех изменениях относительно обнародования статистических показателей и статистических продуктов пользователей будут информировать заблаговременно — через сообщения на веб-сайте производителя официальной статистики.

Экспериментальные государственные статистические наблюдения

План-2026 также предусматривает проведение экспериментальных государственных статистических наблюдений, которые апробируют подходы к сбору и обработке данных, применяемые в европейской статистической практике:

оценка численности населения на основе данных операторов мобильной связи;

общественное здоровье;

статистика доходов и условий жизни (EU-SILC);

мультииндикаторное кластерное обследование домохозяйств (MICS);

интегрированная краткосрочная статистика предприятий;

интегрированная статистика сельскохозяйственных хозяйств;

деятельность предприятий железнодорожного и авиационного транспорта;

потребительские цены на основе административных данных и данных автоматического исследования интернет-ресурсов;

статистика выполнения научных работ и международной помощи;

водные ресурсы, водоснабжение и водоотведение.

Европейская интеграция

План-2026 содержит информацию о наборах данных и метаданных, которые Госстат передает Евростату в соответствии со Сборником статистических требований ЕС, являющимся приложением к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Это обеспечивает согласованность украинской официальной статистики с европейской статистической системой и выполнение обязательств Украины в сфере статистики», — заявили в Госстате.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что Украине необходимо проработать вопрос о том, можно ли проводить на выборах гибридное голосование — онлайн и офлайн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.