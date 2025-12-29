  1. В Украине

В 2026 году в Украине оценят численность населения на основе данных мобильных операторов

11:54, 29 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В 2026 году планируется проведение экспериментальных государственных статистических наблюдений.
В 2026 году в Украине оценят численность населения на основе данных мобильных операторов
Фото: business-reporter.co.uk
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил План государственных статистических наблюдений на 2026 год. Документ определяет, какие именно государственные статистические наблюдения будут проводиться в 2026 году и какие официальные статистические показатели по их результатам будут сформированы и обнародованы, в частности с учетом европейских требований и обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

План предусматривает оценку численности населения на основе данных операторов мобильной связи, общественного здоровья и статистики доходов и условий жизни.

Что предусматривает План-2026

План-2026 содержит описание каждого государственного статистического наблюдения, в частности:

  • цель его проведения;
  • акты права Европейского Союза;
  • методологические документы и инструментарий;
  • источники статистической информации.

Отдельно определен перечень статистических показателей, которые распространяются по результатам наблюдений. Для каждого показателя указаны:

дата обнародования на официальном веб-сайте Госстата;

периодичность и период обновления;

код и название набора данных, в рамках которого показатель доступен пользователям.

Возможные изменения в условиях особого периода

Перечень статистических показателей, сроки их обнародования, а также коды и названия наборов данных могут изменяться с учетом условий особого периода и/или чрезвычайного положения.

О всех изменениях относительно обнародования статистических показателей и статистических продуктов пользователей будут информировать заблаговременно — через сообщения на веб-сайте производителя официальной статистики.

Экспериментальные государственные статистические наблюдения

План-2026 также предусматривает проведение экспериментальных государственных статистических наблюдений, которые апробируют подходы к сбору и обработке данных, применяемые в европейской статистической практике:

  • оценка численности населения на основе данных операторов мобильной связи;
  • общественное здоровье;
  • статистика доходов и условий жизни (EU-SILC);
  • мультииндикаторное кластерное обследование домохозяйств (MICS);
  • интегрированная краткосрочная статистика предприятий;
  • интегрированная статистика сельскохозяйственных хозяйств;
  • деятельность предприятий железнодорожного и авиационного транспорта;
  • потребительские цены на основе административных данных и данных автоматического исследования интернет-ресурсов;
  • статистика выполнения научных работ и международной помощи;
  • водные ресурсы, водоснабжение и водоотведение.

Европейская интеграция

План-2026 содержит информацию о наборах данных и метаданных, которые Госстат передает Евростату в соответствии со Сборником статистических требований ЕС, являющимся приложением к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Это обеспечивает согласованность украинской официальной статистики с европейской статистической системой и выполнение обязательств Украины в сфере статистики», — заявили в Госстате.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что Украине необходимо проработать вопрос о том, можно ли проводить на выборах гибридное голосование — онлайн и офлайн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Из проекта нового Уголовного кодекса исчезнут грабеж, разбой и мошенничество: что придет им на замену

Рабочая группа по разработке нового Уголовного кодекса предлагает попрощаться с классическими составами преступлений, к которым давно привыкли юристы и общество.

Свет в стоимости: Верховный Суд очертил порядок формирования оплаты за электроэнергию

КАС ВС подчеркнул, что стоимость предоставленных услуг не требует отдельного перевыставления.

Українська мова во всех сферах социальной жизни: Рада усилит функционирование государственного языка

Документ предусматривает комплекс мер для повышения качества языка в законах, блокировки пророссийских нарративов и поддержки украинского языка за рубежом.

Участие собственника и ограничение сроков: Рада рассмотрит изменения в УПК по аресту недвижимого имущества

В Верховной Раде предлагают ограничить арест недвижимого имущества без подозрения четырьмя месяцами.

Минэкономики предлагает перенести обязанность установки ФЛП платежных терминалов до окончания военного положения

Кабинет Министров готовится пересмотреть сроки обязательного внедрения безналичных расчетов для самых мелких предпринимателей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]