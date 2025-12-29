В 2026 году в Украине оценят численность населения на основе данных мобильных операторов
Кабинет Министров утвердил План государственных статистических наблюдений на 2026 год. Документ определяет, какие именно государственные статистические наблюдения будут проводиться в 2026 году и какие официальные статистические показатели по их результатам будут сформированы и обнародованы, в частности с учетом европейских требований и обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом сообщила Государственная служба статистики.
План предусматривает оценку численности населения на основе данных операторов мобильной связи, общественного здоровья и статистики доходов и условий жизни.
Что предусматривает План-2026
План-2026 содержит описание каждого государственного статистического наблюдения, в частности:
- цель его проведения;
- акты права Европейского Союза;
- методологические документы и инструментарий;
- источники статистической информации.
Отдельно определен перечень статистических показателей, которые распространяются по результатам наблюдений. Для каждого показателя указаны:
дата обнародования на официальном веб-сайте Госстата;
периодичность и период обновления;
код и название набора данных, в рамках которого показатель доступен пользователям.
Возможные изменения в условиях особого периода
Перечень статистических показателей, сроки их обнародования, а также коды и названия наборов данных могут изменяться с учетом условий особого периода и/или чрезвычайного положения.
О всех изменениях относительно обнародования статистических показателей и статистических продуктов пользователей будут информировать заблаговременно — через сообщения на веб-сайте производителя официальной статистики.
Экспериментальные государственные статистические наблюдения
План-2026 также предусматривает проведение экспериментальных государственных статистических наблюдений, которые апробируют подходы к сбору и обработке данных, применяемые в европейской статистической практике:
- оценка численности населения на основе данных операторов мобильной связи;
- общественное здоровье;
- статистика доходов и условий жизни (EU-SILC);
- мультииндикаторное кластерное обследование домохозяйств (MICS);
- интегрированная краткосрочная статистика предприятий;
- интегрированная статистика сельскохозяйственных хозяйств;
- деятельность предприятий железнодорожного и авиационного транспорта;
- потребительские цены на основе административных данных и данных автоматического исследования интернет-ресурсов;
- статистика выполнения научных работ и международной помощи;
- водные ресурсы, водоснабжение и водоотведение.
Европейская интеграция
План-2026 содержит информацию о наборах данных и метаданных, которые Госстат передает Евростату в соответствии со Сборником статистических требований ЕС, являющимся приложением к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.
«Это обеспечивает согласованность украинской официальной статистики с европейской статистической системой и выполнение обязательств Украины в сфере статистики», — заявили в Госстате.
