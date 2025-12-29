У 2026 році в Україні оцінять чисельність населення на основі даних мобільних операторів

У 2026 році планується провести експериментальні державні статистичні спостереження.

Фото: business-reporter.co.uk

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів затвердив План державних статистичних спостережень на 2026 рік (далі – План-2026). Документ визначає, які саме державні статистичні спостереження проводитимуться у 2026 році та які офіційні статистичні показники за їх результатами будуть сформовані й оприлюднені, зокрема з урахуванням європейських вимог і зобов’язань України в межах Угоди про асоціацію з ЄС. Про це повідомила Державна служба статистики.

План, зокрема, передбачає оцінку чисельності населення на основі даних операторів мобільного зв’язку, громадського здоров’я та статистики доходів і умов життя.

Що передбачає План-2026

План-2026 містить опис кожного державного статистичного спостереження, зокрема:

- мету його проведення;

- акти права Європейського Союзу;

- методологічні документи та інструментарій;

- джерела статистичної інформації.

Окремо визначено перелік статистичних показників, які поширюються за результатами спостережень. Для кожного показника зазначено:

- дату оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату;

- періодичність та період оновлення;

- код і назву набору даних, у межах якого показник доступний користувачам.

Можливі зміни в умовах особливого періоду

Перелік статистичних показників, строки їх оприлюднення, а також коди й назви наборів даних можуть змінюватися з урахуванням умов особливого періоду та/або надзвичайного стану.

Про всі зміни щодо оприлюднення статистичних показників і статистичних продуктів користувачів інформують завчасно – через повідомлення на вебсайті виробника офіційної статистики.

Експериментальні державні статистичні спостереження

План-2026 також передбачає проведення експериментальних державних статистичних спостережень, які апробують підходи до збору та обробки даних, що застосовуються в європейській статистичній практиці:

- оцінка чисельності населення на основі даних операторів мобільного зв’язку;

- громадське здоров’я;

- статистика доходів і умов життя (EU-SILC);

- мультиіндикаторне кластерне обстеження домогосподарств (МІКС);

- інтегрована короткотермінова статистика підприємств;

- інтегрована статистика сільськогосподарських господарств;

- діяльність підприємств залізничного та авіаційного транспорту;

- споживчі ціни на основі адміністративних даних та даних автоматичного дослідження інтернет-ресурсів;

- статистика виконання наукових робіт і міжнародної допомоги;

- водні ресурси, водопостачання та водовідведення.

Європейська інтеграція

План-2026 містить інформацію про набори даних і метадані, які Держстат передає до Євростату відповідно до Збірника статистичних вимог ЄС, що є додатком до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

«Це забезпечує узгодженість української офіційної статистики з європейською статистичною системою та виконання зобов’язань України у сфері статистики», - заявили у Держстаті.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявляв, що Україні необхідно опрацювати питання щодо того, чи можна проводити на виборах гібридне голосування - онлайн та офлайн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.