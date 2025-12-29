У 2026 році в Україні оцінять чисельність населення на основі даних мобільних операторів
Кабінет Міністрів затвердив План державних статистичних спостережень на 2026 рік (далі – План-2026). Документ визначає, які саме державні статистичні спостереження проводитимуться у 2026 році та які офіційні статистичні показники за їх результатами будуть сформовані й оприлюднені, зокрема з урахуванням європейських вимог і зобов’язань України в межах Угоди про асоціацію з ЄС. Про це повідомила Державна служба статистики.
План, зокрема, передбачає оцінку чисельності населення на основі даних операторів мобільного зв’язку, громадського здоров’я та статистики доходів і умов життя.
Що передбачає План-2026
План-2026 містить опис кожного державного статистичного спостереження, зокрема:
- мету його проведення;
- акти права Європейського Союзу;
- методологічні документи та інструментарій;
- джерела статистичної інформації.
Окремо визначено перелік статистичних показників, які поширюються за результатами спостережень. Для кожного показника зазначено:
- дату оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату;
- періодичність та період оновлення;
- код і назву набору даних, у межах якого показник доступний користувачам.
Можливі зміни в умовах особливого періоду
Перелік статистичних показників, строки їх оприлюднення, а також коди й назви наборів даних можуть змінюватися з урахуванням умов особливого періоду та/або надзвичайного стану.
Про всі зміни щодо оприлюднення статистичних показників і статистичних продуктів користувачів інформують завчасно – через повідомлення на вебсайті виробника офіційної статистики.
Експериментальні державні статистичні спостереження
План-2026 також передбачає проведення експериментальних державних статистичних спостережень, які апробують підходи до збору та обробки даних, що застосовуються в європейській статистичній практиці:
- оцінка чисельності населення на основі даних операторів мобільного зв’язку;
- громадське здоров’я;
- статистика доходів і умов життя (EU-SILC);
- мультиіндикаторне кластерне обстеження домогосподарств (МІКС);
- інтегрована короткотермінова статистика підприємств;
- інтегрована статистика сільськогосподарських господарств;
- діяльність підприємств залізничного та авіаційного транспорту;
- споживчі ціни на основі адміністративних даних та даних автоматичного дослідження інтернет-ресурсів;
- статистика виконання наукових робіт і міжнародної допомоги;
- водні ресурси, водопостачання та водовідведення.
Європейська інтеграція
План-2026 містить інформацію про набори даних і метадані, які Держстат передає до Євростату відповідно до Збірника статистичних вимог ЄС, що є додатком до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
«Це забезпечує узгодженість української офіційної статистики з європейською статистичною системою та виконання зобов’язань України у сфері статистики», - заявили у Держстаті.
Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявляв, що Україні необхідно опрацювати питання щодо того, чи можна проводити на виборах гібридне голосування - онлайн та офлайн.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.