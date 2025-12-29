  1. В Україні

Зустріч Трампа і Зеленського — оприлюднили фото з переговорів у США

10:25, 29 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Переговори Володимира Зеленського та Дональда Трампа тривали понад дві години.
Зустріч Трампа і Зеленського — оприлюднили фото з переговорів у США
Фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 28 грудня у Флориді відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Загалом переговори тривали понад дві години. Після зустрічі лідери зробили кілька важливих заяв.

Володимир Зеленський подякував за цю зустріч, під час якої відбулася змістовна розмова з усіх питань. Президент окремо відзначив прогрес, якого досягли українська та американська команди протягом останніх тижнів.

«Окрема вдячність Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за їхню залученість і повну відданість справі, а також нашій команді, передусім Рустему Умєрову та Андрію Гнатову», – зазначив Володимир Зеленський.

Лідери обговорили всі аспекти мирної рамки та досягли значних результатів. За словами Глави держави, частина документів уже повністю погоджена або перебуває на завершальній стадії. Крім того, Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили послідовність подальших дій.

«Погоджуємося, що гарантії безпеки є ключовими на шляху до досягнення тривалого миру, і наші команди продовжать роботу над усіма аспектами», – акцентував Глава держави.

Дональд Трамп зазначив, що команди дуже наблизилися до завершення війни та продовжать працювати у форматі робочих груп. Президент США окремо відзначив хоробрість українських воїнів і наголосив на важливості України для Європи та США.

Лідери домовилися, що українська та американська команди зустрінуться вже наступного тижня, щоб фіналізувати всі обговорені питання. Крім того, Володимир Зеленський і Дональд Трамп узгодили спільну зустріч із європейськими лідерами, яка має відбутися у Вашингтоні в січні.

Фото: president.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заборона добавок і реклами: Верховна Рада планує ввести жорсткий контроль за нікотиновими паучами

Планується посилення контролю над нікотиновмісними продуктами з новими вимогами до складу та реклами.

В Раді хочуть заборонити виконавцям стягувати кошти за програмою «Пакунок школяра»

Верховна Рада пропонує захистити одноразову грошову допомогу для дітей від стягнення.

Замах на життя у побутовому конфлікті: Верховний Суд уточнив межі умислу

Касаційна інстанція переглянула кваліфікацію дій та оцінила аргументи попередніх судів.

Об’єднана палата КГС назвала норму Цивільного кодексу, яка створює підстави для непропорційного втручання держави у право власності

Об’єднана палата знайшла чужорідну норму в системі цивільного права і пояснила як та коли її застосовувати.

Парламент планує збільшити фінансування оборони та зарплати військових у 2026 році

Проєкт закону передбачає зміни до Держбюджету, зокрема спрямування понад 100 млрд грн на грошове забезпечення Збройних Сил України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]