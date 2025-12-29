Зустріч Трампа і Зеленського — оприлюднили фото з переговорів у США

Переговори Володимира Зеленського та Дональда Трампа тривали понад дві години.

Фото: president.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 28 грудня у Флориді відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Загалом переговори тривали понад дві години. Після зустрічі лідери зробили кілька важливих заяв.

Володимир Зеленський подякував за цю зустріч, під час якої відбулася змістовна розмова з усіх питань. Президент окремо відзначив прогрес, якого досягли українська та американська команди протягом останніх тижнів.

«Окрема вдячність Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за їхню залученість і повну відданість справі, а також нашій команді, передусім Рустему Умєрову та Андрію Гнатову», – зазначив Володимир Зеленський.

Лідери обговорили всі аспекти мирної рамки та досягли значних результатів. За словами Глави держави, частина документів уже повністю погоджена або перебуває на завершальній стадії. Крім того, Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили послідовність подальших дій.

«Погоджуємося, що гарантії безпеки є ключовими на шляху до досягнення тривалого миру, і наші команди продовжать роботу над усіма аспектами», – акцентував Глава держави.

Дональд Трамп зазначив, що команди дуже наблизилися до завершення війни та продовжать працювати у форматі робочих груп. Президент США окремо відзначив хоробрість українських воїнів і наголосив на важливості України для Європи та США.

Лідери домовилися, що українська та американська команди зустрінуться вже наступного тижня, щоб фіналізувати всі обговорені питання. Крім того, Володимир Зеленський і Дональд Трамп узгодили спільну зустріч із європейськими лідерами, яка має відбутися у Вашингтоні в січні.

Фото: president.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.