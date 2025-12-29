З 1 січня для студентів-медиків стане обов’язковою військова підготовка офіцерів запасу

1 січня набирає чинності закон про внесення змін до статті 11 закону про військовий обов’язок і військову службу щодо військової підготовки громадян за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби.

З 1 січня 2026 року в Україні набирає чинності закон № 4538-IX, який вносить зміни до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та стосується військової підготовки громадян за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби.

Кого стосуються нові правила

Відповідно до закону, військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних засадах проходять громадяни України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір.

Водночас обов’язковою така підготовка є для громадян України, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір.

Обов’язки закладів вищої освіти

Заклади вищої освіти всіх форм власності та підпорядкування, що мають ліцензію на освітню діяльність за медичними та фармацевтичними спеціальностями, зобов’язані забезпечити проходження військової підготовки студентами за програмою підготовки офіцерів запасу.

Очікується, що реалізація закону дозволить забезпечити потреби держави у військово-медичних кадрах, а його реалізація його положень матиме суттєвий позитивний вплив на ключові права та інтереси військовослужбовців, яким надається медична допомога на до госпітальному, госпітальному та після госпітальному (реабілітаційному) етапах, а також сприятиме підвищенню якості, своєчасності та повноти медичної допомоги в особливий період у медичних підрозділах Збройних Сил України та інших військових формувань, закладах охорони здоров’я системи Міністерства оборони та інших силових міністерств і відомств.

