С 1 января для студентов-медиков станет обязательной военная подготовка офицеров запаса

1 января вступает в силу закон о внесении изменений в статью 11 закона о воинской обязанности и военной службе по военной подготовке граждан по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы.

Фото: Depositphotos

С 1 января 2026 года в Украине вступает в силу Закон № 4538-IX, который вносит изменения в статью 11 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» и касается военной подготовки граждан по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы.

Кого касаются новые правила

Согласно закону, военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса на добровольной основе проходят граждане Украины, которые имеют или получают образовательную степень высшего образования не ниже бакалавра, пригодны к военной службе по состоянию здоровья и прошли профессионально-психологический отбор.

В то же время обязательной такая подготовка является для граждан Украины, которые получают высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, пригодны к военной службе по состоянию здоровья и прошли профессионально-психологический отбор.

Обязанности учреждений высшего образования

Учреждения высшего образования всех форм собственности и подчинения, имеющие лицензию на образовательную деятельность по медицинским и фармацевтическим специальностям, обязаны обеспечить прохождение студентами военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса.

Ожидается, что реализация закона позволит обеспечить потребности государства в военно-медицинских кадрах, а реализация его положений окажет существенное позитивное влияние на ключевые права и интересы военнослужащих, которым предоставляется медицинская помощь на догоспитальном, госпитальном и после госпитальном (реабилитационном) этапах, а также будет способствовать повышению качества, своевременности и полноты медицинской помощи в особый период в медицинских подразделениях Вооруженных Сил Украины и других военных формированиях, учреждениях здравоохранения системы Министерства обороны и других силовых министерств и ведомств.

