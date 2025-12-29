  1. В Украине

С 1 января для студентов-медиков станет обязательной военная подготовка офицеров запаса

10:43, 29 декабря 2025
1 января вступает в силу закон о внесении изменений в статью 11 закона о воинской обязанности и военной службе по военной подготовке граждан по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы.
С 1 января для студентов-медиков станет обязательной военная подготовка офицеров запаса
Фото: Depositphotos
С 1 января 2026 года в Украине вступает в силу Закон № 4538-IX, который вносит изменения в статью 11 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» и касается военной подготовки граждан по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы.

Кого касаются новые правила

Согласно закону, военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса на добровольной основе проходят граждане Украины, которые имеют или получают образовательную степень высшего образования не ниже бакалавра, пригодны к военной службе по состоянию здоровья и прошли профессионально-психологический отбор.

В то же время обязательной такая подготовка является для граждан Украины, которые получают высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, пригодны к военной службе по состоянию здоровья и прошли профессионально-психологический отбор.

Обязанности учреждений высшего образования

Учреждения высшего образования всех форм собственности и подчинения, имеющие лицензию на образовательную деятельность по медицинским и фармацевтическим специальностям, обязаны обеспечить прохождение студентами военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса.

Ожидается, что реализация закона позволит обеспечить потребности государства в военно-медицинских кадрах, а реализация его положений окажет существенное позитивное влияние на ключевые права и интересы военнослужащих, которым предоставляется медицинская помощь на догоспитальном, госпитальном и после госпитальном (реабилитационном) этапах, а также будет способствовать повышению качества, своевременности и полноты медицинской помощи в особый период в медицинских подразделениях Вооруженных Сил Украины и других военных формированиях, учреждениях здравоохранения системы Министерства обороны и других силовых министерств и ведомств.

закон армия медицина

Из проекта нового Уголовного кодекса исчезнут грабеж, разбой и мошенничество: что придет им на замену

Рабочая группа по разработке нового Уголовного кодекса предлагает попрощаться с классическими составами преступлений, к которым давно привыкли юристы и общество.

Свет в стоимости: Верховный Суд очертил порядок формирования оплаты за электроэнергию

КАС ВС подчеркнул, что стоимость предоставленных услуг не требует отдельного перевыставления.

Українська мова во всех сферах социальной жизни: Рада усилит функционирование государственного языка

Документ предусматривает комплекс мер для повышения качества языка в законах, блокировки пророссийских нарративов и поддержки украинского языка за рубежом.

Участие собственника и ограничение сроков: Рада рассмотрит изменения в УПК по аресту недвижимого имущества

В Верховной Раде предлагают ограничить арест недвижимого имущества без подозрения четырьмя месяцами.

Минэкономики предлагает перенести обязанность установки ФЛП платежных терминалов до окончания военного положения

Кабинет Министров готовится пересмотреть сроки обязательного внедрения безналичных расчетов для самых мелких предпринимателей.

