  В Україні

Дональд Трамп заявив, що Україна значно ближче до мирної угоди, але залишаються складні питання

09:31, 29 грудня 2025
Україна «набагато ближче» до мирної угоди після переговорів, каже Дональд Трамп — але залишаються «одне чи два дуже складні питання».
Фото: AP/ Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна «набагато ближче» до укладення мирної угоди після переговорів із колегою Володимир Зеленський, які відбулися у резиденції американського лідера в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Переговори тривали близько двох годин. За підсумками зустрічі обидва лідери повідомили про «значний прогрес» у фіналізації мирної угоди щодо завершення війни Росії проти України, водночас визнавши, що залишаються «одне або два дуже складні питання», пише Sky News.

Під час спільної пресконференції Дональд Трамп назвав зустріч «відмінною» та зазначив, що сторони обговорили «всі аспекти» 20-пунктової мирної рамки. За його словами, результати переговорів можуть стати відомими вже за кілька тижнів.

«Ми досягли значного прогресу сьогодні, але насправді працювали над цим упродовж останнього місяця. Це не угода одного дня — тут є дуже складні речі», — наголосив Трамп.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 20-пунктовий мирний план узгоджений приблизно на 90%, а питання гарантій безпеки між США та Україною — фактично завершене.

«Ми погодилися, що гарантії безпеки є ключовим елементом для досягнення тривалого миру. Наші команди продовжуватимуть роботу над усіма аспектами», — заявив президент України.

Відповідаючи на запитання журналістів, Дональд Трамп уточнив, що складні питання стосуються окремих українських територій. Йдеться, зокрема, про Донбас.

Зеленський наголосив, що Україна має іншу позицію, ніж Росія, та повинна керуватися власним законодавством і волею народу.

