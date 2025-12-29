Дональд Трамп заявил, что Украина значительно ближе к мирному соглашению, но остаются сложные вопросы

Украина «намного ближе» к мирному соглашению после переговоров, говорит Дональд Трамп — но остаются «одно или два очень сложных вопроса».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина «намного ближе» к заключению мирного соглашения после переговоров с коллегой Владимиром Зеленским, которые состоялись в резиденции американского лидера в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Переговоры длились около двух часов. По итогам встречи оба лидера сообщили о «значительном прогрессе» в финализации мирного соглашения по завершению войны России против Украины, одновременно признав, что остаются «один или два очень сложных вопроса», пишет Sky News.

Во время совместной пресс-конференции Дональд Трамп назвал встречу «отличной» и отметил, что стороны обсудили «все аспекты» 20-пунктовой мирной рамки. По его словам, результаты переговоров могут стать известны уже через несколько недель.

«Мы достигли значительного прогресса сегодня, но на самом деле работали над этим на протяжении последнего месяца. Это не соглашение одного дня — здесь есть очень сложные вещи», — подчеркнул Трамп.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 20-пунктовый мирный план согласован примерно на 90%, а вопрос гарантий безопасности между США и Украиной — фактически завершен.

«Мы согласились, что гарантии безопасности являются ключевым элементом для достижения устойчивого мира. Наши команды будут продолжать работу над всеми аспектами», — заявил президент Украины.

Отвечая на вопросы журналистов, Дональд Трамп уточнил, что сложные вопросы касаются отдельных украинских территорий. Речь, в частности, идет о Донбассе.

Зеленский подчеркнул, что Украина имеет иную позицию, чем Россия, и должна руководствоваться собственным законодательством и волей народа.

