Зеленський: США можуть надати Україні гарантії безпеки на 30–50 років, Трамп подумає

Володимир Зеленський обговорив із Дональдом Трампом можливість гарантій безпеки США для України на 30-50 років

Проєкт угоди про припинення війни наразі передбачає надання Україні гарантій безпеки з боку США строком на 15 років із можливістю пролонгації. Водночас Президент США Дональд Трамп пообіцяв розглянути можливість надання таких гарантій на значно довший період — 30–50 років. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, відповідні домовленості були обговорені на рівні команд і затверджені під час переговорів, які відбулися у Мар-а-Лаго в Палм-Біч.

«Ми проговорили командами, а вчора затвердили це з Президентом Сполучених Штатів Америки, що у нас будуть гаранті безпеки сильні від Сполучених Штатів Америки. Дійсно, зараз це не назавжди. В документах це на 15 років з можливістю продовження цих гарантій безпеки», — зазначив Зеленський.

Він додав, що під час розмови з Трампом також порушив питання тривалішого строку дії гарантій, з огляду на тривалий характер війни.

«Президент сказав, що буде думати», - сказав Зеленський на рішення Трампа.

