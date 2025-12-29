Зеленский: США могут предоставить Украине гарантии безопасности на 30–50 лет, Трамп подумает

Владимир Зеленский обсудил с Дональдом Трампом возможность гарантий безопасности США для Украины на 30-50 лет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Проект соглашения о прекращении войны в настоящее время предусматривает предоставление Украине гарантий безопасности со стороны США сроком на 15 лет с возможностью пролонгации. В то же время Президент США Дональд Трамп пообещал рассмотреть возможность предоставления таких гарантий на значительно более длительный период — 30–50 лет. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Главы государства, соответствующие договоренности были обсуждены на уровне команд и утверждены во время переговоров, которые состоялись в Мар-а-Лаго в Палм-Бич.

«Мы проговорили это командами, а вчера утвердили с Президентом Соединенных Штатов Америки, что у нас будут сильные гарантии безопасности от США. Действительно, сейчас это не навсегда. В документах это на 15 лет с возможностью продления этих гарантий безопасности», — отметил Зеленский.

Он добавил, что во время разговора с Трампом также поднял вопрос более длительного срока действия гарантий, учитывая продолжительный характер войны.

«Президент сказал, что будет думать», — сказал Зеленский о решении Трампа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.