  1. В Украине

Надомная или дистанционная работа — в чем разница

07:55, 29 декабря 2025
Рабочее место при надомной работе является фиксированным и изменяется после согласования с работодателем, а при дистанционной работе оно определяется по выбору работника.
Западное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило, в чем разница между надомной и дистанционной работой.

Форма организации труда, при которой работник выполняет работу по месту проживания или в других местах вне помещений работодателя, где есть закрепленная зона, технические средства (инструмент, приборы, инвентарь), необходимые для производства продукции, оказания услуг и выполнения других работ, определяется как надомная работа.

Форма организации труда, при которой работник выполняет работу в любом месте вне помещения или территории работодателя с использованием информационно-коммуникационных технологий, определяется как дистанционная работа.

Надомная работа регулируется статьей 60-1 Кодекса законов о труде Украины, а дистанционная работа — статьей 60-2 Кодекса законов о труде Украины.

Рабочее место при надомной работе является фиксированным и изменяется после согласования с работодателем. При дистанционной работе оно определяется по выбору работника и может изменяться без информирования работодателя.

Рабочее время при надомной работе устанавливается по общему режиму предприятия в пределах нормы (до 40 часов в неделю). При дистанционной работе оно определяется работником самостоятельно в пределах установленной нормы.

Для надомной работы обязательным является наличие практических навыков выполнения работы или возможность их освоения. Для дистанционной работы такие требования не предусмотрены.

Работодатель обеспечивает безопасные и безвредные условия труда при надомной работе. При дистанционной работе работник самостоятельно обеспечивает безопасные и безвредные условия труда. Работодатель отвечает за безопасность и надлежащее техническое состояние оборудования, передаваемого работнику. При наличии вредных или опасных производственных факторов дистанционная работа запрещается.

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности при надомной работе проводится работодателем в полном объеме, а при дистанционной — в пределах использования работником рекомендованного или предоставленного оборудования и средств.

При надомной работе работодатель предоставляет работникам средства производства, материалы и инструменты, необходимые для работы, либо компенсирует работнику использование принадлежащих ему инструментов.

При дистанционной работе работодатель предоставляет оборудование, программно-технические средства, средства защиты информации либо компенсирует работнику использование принадлежащих ему или арендованных средств.

налоговая

