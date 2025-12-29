Надомная или дистанционная работа — в чем разница
Западное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило, в чем разница между надомной и дистанционной работой.
Форма организации труда, при которой работник выполняет работу по месту проживания или в других местах вне помещений работодателя, где есть закрепленная зона, технические средства (инструмент, приборы, инвентарь), необходимые для производства продукции, оказания услуг и выполнения других работ, определяется как надомная работа.
Форма организации труда, при которой работник выполняет работу в любом месте вне помещения или территории работодателя с использованием информационно-коммуникационных технологий, определяется как дистанционная работа.
Надомная работа регулируется статьей 60-1 Кодекса законов о труде Украины, а дистанционная работа — статьей 60-2 Кодекса законов о труде Украины.
Рабочее место при надомной работе является фиксированным и изменяется после согласования с работодателем. При дистанционной работе оно определяется по выбору работника и может изменяться без информирования работодателя.
Рабочее время при надомной работе устанавливается по общему режиму предприятия в пределах нормы (до 40 часов в неделю). При дистанционной работе оно определяется работником самостоятельно в пределах установленной нормы.
Для надомной работы обязательным является наличие практических навыков выполнения работы или возможность их освоения. Для дистанционной работы такие требования не предусмотрены.
Работодатель обеспечивает безопасные и безвредные условия труда при надомной работе. При дистанционной работе работник самостоятельно обеспечивает безопасные и безвредные условия труда. Работодатель отвечает за безопасность и надлежащее техническое состояние оборудования, передаваемого работнику. При наличии вредных или опасных производственных факторов дистанционная работа запрещается.
Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности при надомной работе проводится работодателем в полном объеме, а при дистанционной — в пределах использования работником рекомендованного или предоставленного оборудования и средств.
При надомной работе работодатель предоставляет работникам средства производства, материалы и инструменты, необходимые для работы, либо компенсирует работнику использование принадлежащих ему инструментов.
При дистанционной работе работодатель предоставляет оборудование, программно-технические средства, средства защиты информации либо компенсирует работнику использование принадлежащих ему или арендованных средств.
