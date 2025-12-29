Надомна чи дистанційна робота — у чому різниця

Робоче місце при надомній роботі є фіксованим і змінюється після погодження з роботодавцем, а при дистанційній роботі воно визначається за вибором працівника.

Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків пояснило, у чому різниця між надомною та дистанційною роботою.

Форма організації праці, за якої працівник виконує роботу за місцем проживання або в інших місцях поза приміщеннями роботодавця, де є закріплена зона, технічні засоби (інструмент, прилади, інвентар), необхідні для виробництва продукції, надання послуг та інших робіт, визначається як надомна робота.

Форма організації праці, за якої працівник виконує роботу в будь-якому місці поза приміщенням чи територією роботодавця та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, визначається як дистанційна робота.

Надомна робота регулюється статтею 60-1 Кодексу законів про працю України, а дистанційна робота - статтею 60-2 Кодексу законів про працю України.

Робоче місце при надомній роботі є фіксованим і змінюється після погодження з роботодавцем. При дистанційній роботі воно визначається за вибором працівника і може змінюватися без інформування роботодавця.

Робочий час для надомної роботи встановлюється за загальним режимом підприємства у межах норми (до 40 годин на тиждень). При дистанційній роботі - визначається працівником самостійно в межах установленої норми.

Для надомної роботи обов’язковою є наявність практичних навичок виконання роботи або можливість їх опанування. Для дистанційної роботи таких вимог не передбачено.

Роботодавець забезпечує безпечні та нешкідливі умови праці при надомній роботі. При дистанційній роботі працівник самостійно забезпечує безпечні та нешкідливі умови праці. Роботодавець відповідає за безпечність і належний технічний стан обладнання, що передається працівнику. У разі наявності шкідливих чи небезпечних виробничих чинників дистанційна робота забороняється.

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки при надомній роботі проводиться роботодавцем у повному обсязі, а при дистанційній - у межах використання працівником рекомендованих або наданих обладнання й засобів.

При надомній роботі роботодавець надає працівникам засоби виробництва, матеріали та інструменти, необхідні для роботи, або компенсує працівнику використання належних йому інструментів.

При дистанційній роботі роботодавець надає обладнання, програмно-технічні засоби, засоби захисту інформації або компенсує працівнику використання належних йому чи орендованих засобів.

