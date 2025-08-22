Уряд хоче унормувати державний нагляд за ринком електроенергії

Кабмін пропонує посилити контроль держави за постачання електроенергії споживачам.

Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради законопроект №13681 «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо врегулювання питань забезпечення безпеки постачання електричної енергії».

Документ має на меті посилити контроль держави за дотриманням учасниками ринку вимог у сфері електроенергетики, зокрема щодо безперервного та безпечного постачання електроенергії споживачам. Йдеться про дотримання заходів із обмеження чи припинення електропостачання, застосування графіків обмежень і аварійних відключень, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання.

Законопроект передбачає внесення змін до Закону «Про ринок електричної енергії» з конкретизацією повноважень державних органів та впровадженням вимог щодо посилення нагляду й контролю у сфері електроенергетики.

