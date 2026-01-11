Як зберегти тепло і зігрітися без опалення і світла – поради МОЗ

МОЗ оприлюднило поради щодо одягу, харчування та збереження тепла в помешканнях.

Через регулярні російські атаки на енергетичну інфраструктуру та низькі температури цієї зими українці нерідко залишаються без опалення. Міністерство охорони здоров’я підготувало перелік рекомендацій, які допоможуть зберігати тепло тіла та підтримувати безпечну температуру в помешканнях.

Як зігрітися без опалення

МОЗ радить дотримуватися принципу багатошаровості в одязі. Рекомендується одягати кілька теплих речей, зокрема термобілизну, штани з натуральних тканин, в’язані вироби та теплі шкарпетки. Додатково можна використовувати плед або ковдру.

Також варто вживати теплі напої та страви — гарячий чай, каву, супи. За відсутності електроенергії радять мати вдома термос, у якому можна зберігати напої або їжу. Гарячу воду можна заготовити заздалегідь або скористатися генераторами, зокрема у пунктах незламності.

Для обігріву постелі та тіла МОЗ рекомендує використовувати грілки або пластикові пляшки з гарячою водою, загорнуті в рушник. При цьому слід наповнювати їх не більш ніж на дві третини, не торкатися відкритими ділянками шкіри та щільно закручувати кришку, щоб уникнути опіків.

Рух і збереження тепла в приміщенні

Легкі фізичні вправи або руханка допоможуть зігрітися, якщо вдома холодно. МОЗ наголошує, що не варто довго залишатися без руху.

Для збереження тепла радять заклеїти щілини у вікнах скотчем або ущільнювачем. У сонячну погоду штори варто відкривати, щоб впустити тепло, а вночі — закривати, аби зменшити охолодження приміщення.

Чого робити не можна

МОЗ застерігає від вживання алкоголю та куріння для зігрівання. Алкоголь спричиняє втрату тепла внутрішніми органами, а куріння погіршує кровообіг у кінцівках. Поєднання холоду, алкоголю та куріння значно підвищує навантаження на серце і судини.

Також не рекомендується використовувати газові плити чи духовки для обігріву, оскільки це може призвести до отруєння чадним газом. Свічки та інші джерела відкритого вогню не можна залишати без нагляду через ризик пожежі.

Допомога іншим

У міністерстві наголошують на важливості взаємної підтримки. Рекомендується перевіряти стан літніх людей, сімей з дітьми та людей з інвалідністю, а також за можливості ділитися теплими речами з тими, хто цього потребує.

