  1. Суспільство
  2. / В Україні

Як зберегти тепло і зігрітися без опалення і світла – поради МОЗ

08:12, 11 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
МОЗ оприлюднило поради щодо одягу, харчування та збереження тепла в помешканнях.
Як зберегти тепло і зігрітися без опалення і світла – поради МОЗ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через регулярні російські атаки на енергетичну інфраструктуру та низькі температури цієї зими українці нерідко залишаються без опалення. Міністерство охорони здоров’я підготувало перелік рекомендацій, які допоможуть зберігати тепло тіла та підтримувати безпечну температуру в помешканнях.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зігрітися без опалення

МОЗ радить дотримуватися принципу багатошаровості в одязі. Рекомендується одягати кілька теплих речей, зокрема термобілизну, штани з натуральних тканин, в’язані вироби та теплі шкарпетки. Додатково можна використовувати плед або ковдру.

Також варто вживати теплі напої та страви — гарячий чай, каву, супи. За відсутності електроенергії радять мати вдома термос, у якому можна зберігати напої або їжу. Гарячу воду можна заготовити заздалегідь або скористатися генераторами, зокрема у пунктах незламності.

Для обігріву постелі та тіла МОЗ рекомендує використовувати грілки або пластикові пляшки з гарячою водою, загорнуті в рушник. При цьому слід наповнювати їх не більш ніж на дві третини, не торкатися відкритими ділянками шкіри та щільно закручувати кришку, щоб уникнути опіків.

Рух і збереження тепла в приміщенні

Легкі фізичні вправи або руханка допоможуть зігрітися, якщо вдома холодно. МОЗ наголошує, що не варто довго залишатися без руху.

Для збереження тепла радять заклеїти щілини у вікнах скотчем або ущільнювачем. У сонячну погоду штори варто відкривати, щоб впустити тепло, а вночі — закривати, аби зменшити охолодження приміщення.

Чого робити не можна

МОЗ застерігає від вживання алкоголю та куріння для зігрівання. Алкоголь спричиняє втрату тепла внутрішніми органами, а куріння погіршує кровообіг у кінцівках. Поєднання холоду, алкоголю та куріння значно підвищує навантаження на серце і судини.

Також не рекомендується використовувати газові плити чи духовки для обігріву, оскільки це може призвести до отруєння чадним газом. Свічки та інші джерела відкритого вогню не можна залишати без нагляду через ризик пожежі.

Допомога іншим

У міністерстві наголошують на важливості взаємної підтримки. Рекомендується перевіряти стан літніх людей, сімей з дітьми та людей з інвалідністю, а також за можливості ділитися теплими речами з тими, хто цього потребує.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОЗ опалення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд: апеляція не може приймати докази, яких не існувало на момент рішення першої інстанції

КГС у справі про премії в 11 мільйонів заявив, що відсутність доказів на момент ухвалення рішення судом першої інстанції унеможливлює їх прийняття апеляційним судом незалежно від причин їх неподання.

Верховний Суд визначив межі допустимої критики публічних осіб та назвав пресу «сторожовим псом суспільства»

Верховний Суд визнав, що критика публічних осіб є допустимою, і вони мають бути готовими до посиленого громадського контролю.

У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Ціна непослідовності: Верховний Суд скасував рішення апеляції через суперечливу мотивацію

Касаційна інстанція звернула увагу на фундаментальну вимогу до судових рішень у спадкових правовідносинах.

Український суд заперечив судовий імунітет держави-агресора та стягнув дванадцять мільярдів доларів

Печерський районний суд наголосив, що Росія не має судового імунітету, коли йдеться про агресію, війну і зруйновані людські долі та бізнеси.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]