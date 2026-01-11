Как сохранить тепло и согреться без отопления и света – советы Минздрава

Минздрав обнародовал советы по одежде, питанию и сохранению тепла в помещениях.

Из-за регулярных российских атак на энергетическую инфраструктуру и низких температур этой зимой украинцы нередко остаются без отопления. Министерство здравоохранения подготовило перечень рекомендаций, которые помогут сохранять тепло тела и поддерживать безопасную температуру в помещениях.

Как согреться без отопления

Минздрав советует придерживаться принципа многослойности в одежде. Рекомендуется надевать несколько теплых вещей, в частности термобелье, брюки из натуральных тканей, вязаные изделия и теплые носки. Дополнительно можно использовать плед или одеяло.

Также стоит употреблять теплые напитки и блюда — горячий чай, кофе, супы. При отсутствии электроэнергии советуют иметь дома термос, в котором можно хранить напитки или еду. Горячую воду можно заготовить заранее или воспользоваться генераторами, в частности в пунктах несокрушимости.

Для обогрева постели и тела Минздрав рекомендует использовать грелки или пластиковые бутылки с горячей водой, завернутые в полотенце. При этом следует наполнять их не более чем на две трети, не касаться открытыми участками кожи и плотно закручивать крышку, чтобы избежать ожогов.

Движение и сохранение тепла в помещении

Легкие физические упражнения или разминка помогут согреться, если дома холодно. Минздрав отмечает, что не стоит долго оставаться без движения.

Для сохранения тепла советуют заклеить щели в окнах скотчем или уплотнителем. В солнечную погоду шторы стоит открывать, чтобы впустить тепло, а ночью — закрывать, чтобы уменьшить охлаждение помещения.

Чего делать нельзя

Минздрав предостерегает от употребления алкоголя и курения для согревания. Алкоголь вызывает потерю тепла внутренними органами, а курение ухудшает кровообращение в конечностях. Сочетание холода, алкоголя и курения значительно повышает нагрузку на сердце и сосуды.

Также не рекомендуется использовать газовые плиты или духовки для обогрева, поскольку это может привести к отравлению угарным газом. Свечи и другие источники открытого огня нельзя оставлять без присмотра из-за риска пожара.

Помощь другим

В министерстве подчеркивают важность взаимной поддержки. Рекомендуется проверять состояние пожилых людей, семей с детьми и людей с инвалидностью, а также по возможности делиться теплыми вещами с теми, кто в этом нуждается.

