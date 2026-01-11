Чи зараховується денне навчання до трудового або страхового стажу – пояснення

Інспекція з питань праці та зайнятості пояснила, в яких випадках навчання у виші входить до трудового або страхового стажу.

Навчання у закладах вищої освіти на денній формі не зараховується автоматично до трудового або страхового стажу, якщо йдеться про періоди після 1 січня 2004 року. Таке роз’яснення надала Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

З 1 січня 2004 року в Україні діє система страхового стажу відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» №1058-IV, який набрав чинності саме з цієї дати. Згідно зі статтею 24 цього закону, до страхового стажу зараховуються лише ті періоди, за які сплачувалися страхові внески (єдиний соціальний внесок). Оскільки за студентів такі внески не сплачуються, період навчання не входить до страхового стажу.

У Пенсійному фонді уточнили: навчання до 1 січня 2004 року зараховується до стажу, а після цієї дати — лише за умови сплати страхових внесків. Відтак сам факт навчання на стаціонарі сьогодні не надає права на стаж для пенсії або інших соціальних гарантій, де він необхідний.

Водночас законодавство, чинне до 1 січня 2004 року, передбачало інший підхід. Зокрема, стаття 56 Кодексу законів про працю України визнавала час навчання у закладах вищої освіти на денній формі частиною загального трудового стажу у випадках, коли стаж мав значення для трудових прав. Аналогічні норми містив Закон України «Про пенсійне забезпечення» №1788-XII, який прямо зараховував до трудового стажу періоди навчання у вишах, технікумах, училищах, аспірантурі та докторантурі. Саме ці положення дозволяють зарахувати навчання, що відбувалося до 31 грудня 2003 року включно.

В інспекції пояснили, що сучасна система пенсійного страхування враховує лише періоди, за які сплачувалися внески, адже навчання не вважається трудовою діяльністю. Якщо ж під час навчання особа офіційно працювала або добровільно сплачувала страхові внески, цей період може бути зарахований як звичайний трудовий або страховий стаж.

