  1. В Украине

Зачисляется ли дневное обучение в трудовой или страховой стаж – разъяснение

09:59, 11 января 2026
Инспекция по вопросам труда и занятости разъяснила, в каких случаях обучение в вузе входит в трудовой или страховой стаж.
Обучение в высших учебных заведениях на дневной форме не засчитывается автоматически в трудовой или страховой стаж, если речь идет о периодах после 1 января 2004 года. Такое разъяснение предоставила Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

С 1 января 2004 года в Украине действует система страхового стажа в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» №1058-IV, который вступил в силу именно с этой даты. Согласно статье 24 этого закона, в страховой стаж засчитываются только те периоды, за которые уплачивались страховые взносы (единый социальный взнос). Поскольку за студентов такие взносы не уплачиваются, период обучения не входит в страховой стаж.

В Пенсионном фонде уточнили: обучение до 1 января 2004 года засчитывается в стаж, а после этой даты — только при условии уплаты страховых взносов. Следовательно, сам факт обучения в стационаре сегодня не дает права на стаж для пенсии или других социальных гарантий, где он необходим.

В то же время законодательство, действовавшее до 1 января 2004 года, предусматривало другой подход. В частности, статья 56 Кодекса законов о труде Украины признавала время обучения в высших учебных заведениях на дневной форме частью общего трудового стажа в случаях, когда стаж имел значение для трудовых прав. Аналогичные нормы содержал Закон Украины «О пенсионном обеспечении» №1788-XII, который прямо зачислял в трудовой стаж периоды обучения в вузах, техникумах, училищах, аспирантуре и докторантуре. Именно эти положения позволяют зачислить обучение, которое происходило до 31 декабря 2003 года включительно.

В инспекции пояснили, что современная система пенсионного страхования учитывает только периоды, за которые уплачивались взносы, ведь обучение не считается трудовой деятельностью. Если же во время обучения лицо официально работало или добровольно уплачивало страховые взносы, этот период может быть зачтен как обычный трудовой или страховой стаж.

