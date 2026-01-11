  1. В Україні

Служба підтримки чи шахраї – користувачів Instagram масово атакують хакери

10:17, 11 січня 2026
Зловмисники маскуються під службу підтримки платформи та намагаються отримати доступ до облікових записів.
Користувачі Instagram у різних країнах світу зіткнулися з масштабною хвилею фішингових повідомлень, у яких шахраї намагаються виманити дані для доступу до акаунтів, видаючи себе за офіційну службу підтримки соцмережі. Про це повідомляє The Independent.

Експерти з кібербезпеки фіксують зростання кількості підозрілих електронних листів і закликають користувачів не переходити за вкладеними посиланнями та уважно перевіряти адресу відправника. В Instagram наголошують, що справжні листи щодо скидання пароля надсилаються виключно з домену @mail.instagram.com, що дозволяє відрізнити офіційні повідомлення від шахрайських.

Збільшення кількості фішингових атак пов’язують із нещодавнім витоком даних, унаслідок якого у відкритому доступі опинилася інформація про 17,5 мільйона акаунтів Instagram. Фахівці зазначають, що це суттєво підвищує ризики фішингу та крадіжки облікових записів.

Для захисту своїх акаунтів у компанії радять увімкнути двофакторну аутентифікацію та використовувати унікальні й складні паролі як для самого Instagram, так і для прив’язаної електронної пошти. За словами експертів, дотримання цих рекомендацій значно знижує ймовірність компрометації облікового запису та втрати персональних даних.

шахрай хакер Instagram соцмережі

