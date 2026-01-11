  1. В Украине

Служба поддержки или мошенники – пользователей Instagram массово атакуют хакеры

10:17, 11 января 2026
Злоумышленники маскируются под службу поддержки платформы и пытаются получить доступ к учетным записям.
Пользователи Instagram в разных странах мира столкнулись с масштабной волной фишинговых сообщений, в которых мошенники пытаются выудить данные для доступа к аккаунтам, выдавая себя за официальную службу поддержки соцсети. Об этом сообщает The Independent.

Эксперты по кибербезопасности фиксируют рост количества подозрительных электронных писем и призывают пользователей не переходить по вложенным ссылкам и внимательно проверять адрес отправителя. В Instagram отмечают, что настоящие письма о сбросе пароля отправляются исключительно с домена @mail.instagram.com, что позволяет отличить официальные сообщения от мошеннических.

Увеличение количества фишинговых атак связывают с недавней утечкой данных, в результате которой в открытом доступе оказалась информация о 17,5 миллионах аккаунтов Instagram. Специалисты отмечают, что это существенно повышает риски фишинга и кражи учетных записей.

Для защиты своих аккаунтов в компании советуют включить двухфакторную аутентификацию и использовать уникальные и сложные пароли как для самого Instagram, так и для привязанной электронной почты. По словам экспертов, соблюдение этих рекомендаций значительно снижает вероятность компрометации учетной записи и потери персональных данных.

мошенник хакер Instagram соцсети

