  1. В Україні

Як підприємцю повернути кошти покупцю, якщо в РРО не вистачає готівки — роз’яснення

07:54, 11 січня 2026
Алгоритм дій для ФОПів: повернення коштів без порушень і штрафів.
Фізичні особи – підприємці, які працюють із реєстраторами розрахункових операцій, нерідко стикаються з практичною проблемою: покупець повертає товар, а в скриньці РРО недостатньо готівки для виплати коштів. У податковій службі пояснюють, як діяти в такій ситуації правильно і без порушень.

Повернення коштів через РРО: ключове правило

Чинне законодавство чітко визначає: повернення грошей покупцю або скасування помилково проведеної суми через РРО здійснюється шляхом реєстрації від’ємної суми. Використання операції «сторно» для цього заборонене.

Це правило стосується як класичних РРО, так і програмних РРО.

Коли потрібен акт про повернення коштів

Якщо сума повернення перевищує 100 гривень, матеріально відповідальна особа зобов’язана скласти акт про видачу коштів. У ньому зазначаються:

  • дані покупця;
  • інформація про товар або послугу;
  • сума повернених коштів;
  • номер, дата та час розрахункового документа, який підтверджує купівлю.

Такий самий акт оформлюється і у випадку скасування помилково проведеної через РРО суми або неправильно обраної форми оплати. В акті фіксують дані про помилкову операцію та реквізити чека.

Документи про повернення коштів і скасування помилкових операцій необхідно зберігати три роки і надавати контролюючим органам під час перевірок.

Який чек оформлюється при поверненні

При поверненні готівки покупцю через РРО або ПРРО обов’язково оформлюється фіскальний касовий чек видачі коштів — так званий видатковий чек (форма № ФКЧ-2). Саме цей документ підтверджує законність операції з боку підприємця.

Якщо в РРО немає готівки: що робити ФОПу

Окрему увагу податківці звертають на ситуацію, коли в скриньці РРО бракує готівки для повернення покупцю.

Алгоритм дій простий:

  • касир або ФОП отримує необхідну суму з каси підприємства;
  • вносить її до РРО через операцію «службове внесення»;
  • після цього проводить повернення коштів покупцю у встановленому порядку.

Важливо: фізичні особи – підприємці не ведуть касову книгу. Тому, якщо ФОП працює з РРО і стикається з нестачею готівки, він так само використовує операцію «службове внесення» без додаткових касових документів.

