Як підприємцю повернути кошти покупцю, якщо в РРО не вистачає готівки — роз’яснення
Фізичні особи – підприємці, які працюють із реєстраторами розрахункових операцій, нерідко стикаються з практичною проблемою: покупець повертає товар, а в скриньці РРО недостатньо готівки для виплати коштів. У податковій службі пояснюють, як діяти в такій ситуації правильно і без порушень.
Повернення коштів через РРО: ключове правило
Чинне законодавство чітко визначає: повернення грошей покупцю або скасування помилково проведеної суми через РРО здійснюється шляхом реєстрації від’ємної суми. Використання операції «сторно» для цього заборонене.
Це правило стосується як класичних РРО, так і програмних РРО.
Коли потрібен акт про повернення коштів
Якщо сума повернення перевищує 100 гривень, матеріально відповідальна особа зобов’язана скласти акт про видачу коштів. У ньому зазначаються:
- дані покупця;
- інформація про товар або послугу;
- сума повернених коштів;
- номер, дата та час розрахункового документа, який підтверджує купівлю.
Такий самий акт оформлюється і у випадку скасування помилково проведеної через РРО суми або неправильно обраної форми оплати. В акті фіксують дані про помилкову операцію та реквізити чека.
Документи про повернення коштів і скасування помилкових операцій необхідно зберігати три роки і надавати контролюючим органам під час перевірок.
Який чек оформлюється при поверненні
При поверненні готівки покупцю через РРО або ПРРО обов’язково оформлюється фіскальний касовий чек видачі коштів — так званий видатковий чек (форма № ФКЧ-2). Саме цей документ підтверджує законність операції з боку підприємця.
Якщо в РРО немає готівки: що робити ФОПу
Окрему увагу податківці звертають на ситуацію, коли в скриньці РРО бракує готівки для повернення покупцю.
Алгоритм дій простий:
- касир або ФОП отримує необхідну суму з каси підприємства;
- вносить її до РРО через операцію «службове внесення»;
- після цього проводить повернення коштів покупцю у встановленому порядку.
Важливо: фізичні особи – підприємці не ведуть касову книгу. Тому, якщо ФОП працює з РРО і стикається з нестачею готівки, він так само використовує операцію «службове внесення» без додаткових касових документів.
