Как предпринимателю вернуть средства покупателю, если в РРО не хватает наличных — разъяснения
Физические лица – предприниматели, которые работают с регистраторами расчетных операций, нередко сталкиваются с практической проблемой: покупатель возвращает товар, а в ящике РРО недостаточно наличных для выплаты средств. В налоговой службе разъясняют, как действовать в такой ситуации правильно и без нарушений.
Возврат средств через РРО: ключевое правило
Действующее законодательство четко определяет: возврат денег покупателю или отмена ошибочно проведенной суммы через РРО осуществляется путем регистрации отрицательной суммы. Использование операции «сторно» для этого запрещено.
Это правило касается как классических РРО, так и программных РРО.
Когда требуется акт о возврате средств
Если сумма возврата превышает 100 гривен, материально ответственное лицо обязано составить акт о выдаче средств. В нем указываются:
- данные покупателя;
- информация о товаре или услуге;
- сумма возвращенных средств;
- номер, дата и время расчетного документа, подтверждающего покупку.
Такой же акт оформляется и в случае отмены ошибочно проведенной через РРО суммы или неправильно выбранной формы оплаты. В акте фиксируются данные об ошибочной операции и реквизиты чека.
Документы о возврате средств и об отмене ошибочных операций необходимо хранить три года и предоставлять контролирующим органам во время проверок.
Какой чек оформляется при возврате
При возврате наличных покупателю через РРО или ПРРО обязательно оформляется фискальный кассовый чек выдачи средств — так называемый расходный чек (форма № ФКЧ-2). Именно этот документ подтверждает законность операции со стороны предпринимателя.
Если в РРО нет наличных: что делать ФЛП
Отдельное внимание налоговики обращают на ситуацию, когда в ящике РРО не хватает наличных для возврата покупателю.
Алгоритм действий простой:
- кассир или ФЛП получает необходимую сумму из кассы предприятия;
- вносит ее в РРО через операцию «служебное внесение»;
- после этого осуществляет возврат средств покупателю в установленном порядке.
Важно: физические лица – предприниматели кассовую книгу не ведут. Поэтому, если ФЛП работает с РРО и сталкивается с нехваткой наличных, он также использует операцию «служебное внесение» без дополнительных кассовых документов.
