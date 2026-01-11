  1. В Украине

Как предпринимателю вернуть средства покупателю, если в РРО не хватает наличных — разъяснения

07:54, 11 января 2026
Алгоритм действий для ФОПов: возврат средств без нарушений и штрафов.
Физические лица – предприниматели, которые работают с регистраторами расчетных операций, нередко сталкиваются с практической проблемой: покупатель возвращает товар, а в ящике РРО недостаточно наличных для выплаты средств. В налоговой службе разъясняют, как действовать в такой ситуации правильно и без нарушений.

Возврат средств через РРО: ключевое правило

Действующее законодательство четко определяет: возврат денег покупателю или отмена ошибочно проведенной суммы через РРО осуществляется путем регистрации отрицательной суммы. Использование операции «сторно» для этого запрещено.

Это правило касается как классических РРО, так и программных РРО.

Когда требуется акт о возврате средств

Если сумма возврата превышает 100 гривен, материально ответственное лицо обязано составить акт о выдаче средств. В нем указываются:

  • данные покупателя;
  • информация о товаре или услуге;
  • сумма возвращенных средств;
  • номер, дата и время расчетного документа, подтверждающего покупку.

Такой же акт оформляется и в случае отмены ошибочно проведенной через РРО суммы или неправильно выбранной формы оплаты. В акте фиксируются данные об ошибочной операции и реквизиты чека.

Документы о возврате средств и об отмене ошибочных операций необходимо хранить три года и предоставлять контролирующим органам во время проверок.

Какой чек оформляется при возврате

При возврате наличных покупателю через РРО или ПРРО обязательно оформляется фискальный кассовый чек выдачи средств — так называемый расходный чек (форма № ФКЧ-2). Именно этот документ подтверждает законность операции со стороны предпринимателя.

Если в РРО нет наличных: что делать ФЛП

Отдельное внимание налоговики обращают на ситуацию, когда в ящике РРО не хватает наличных для возврата покупателю.

Алгоритм действий простой:

  • кассир или ФЛП получает необходимую сумму из кассы предприятия;
  • вносит ее в РРО через операцию «служебное внесение»;
  • после этого осуществляет возврат средств покупателю в установленном порядке.

Важно: физические лица – предприниматели кассовую книгу не ведут. Поэтому, если ФЛП работает с РРО и сталкивается с нехваткой наличных, он также использует операцию «служебное внесение» без дополнительных кассовых документов.

предприниматель ФЛП РРО

