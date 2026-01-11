Як військову службу зараховують до страхового стажу для лікарняних: роз’яснення

Що змінюється залежно від періоду служби та які роки враховують при нарахуванні виплат.

У Пенсійному фонді роз’яснили, як періоди військової служби зараховуються до страхового стажу для обчислення лікарняних.

Військову службу зараховують до страхового стажу залежно від часу:

– до 27.02.2001:

До загального трудового стажу зараховуються: служба у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, СБУ, внутрішніх військах МВС, військах цивільної оборони та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, а також в органах внутрішніх справ, у митних органах.

До безперервного трудового стажу зараховуються також: служба в складі Збройних Сил СРСР, в органах КДБ при Раді Міністрів СРСР, МВС СРСР, в народному ополченні та партизанських загонах.

– із 28.02.2001 до 31.12.2015:

Для зарахування застрахованій особі страхового стажу за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, обчисленого за загальними правилами, у цей період необхідно виконання двох умов:

– належати до категорії, яка має право на страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;

– щомісяця сплачувати страхові внески із заробітної плати (доходу).

Щодо осіб, які проходили військову службу із 28.02.2001 до 31.12.2015, ці дві умови не виконані, тому військова служба не враховуються до страхового стажу для обчислення лікарняних.

– із 01.01.2016:

До страхового стажу для обчислення лікарняних прирівнюються періоди сплати єдиного внеску з 01.01.2016 за осіб, які не підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. У зв’язку з цим період військової служби зараховується до страхового стажу.

