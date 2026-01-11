Как военную службу засчитывают в страховой стаж для больничных: разъяснение

Что меняется в зависимости от периода службы и какие годы учитываются при начислении выплат.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Пенсионном фонде разъяснили, как периоды военной службы засчитываются в страховой стаж для расчета больничных.

Военная служба засчитывается в страховой стаж в зависимости от периода:

– до 27.02.2001:

В общий трудовой стаж засчитываются: служба в Вооруженных Силах, Национальной гвардии, Пограничных войсках, СБУ, внутренних войсках МВД, войсках гражданской обороны и других военных формированиях, образованных в соответствии с законами Украины, а также в органах внутренних дел и в таможенных органах.

В непрерывный трудовой стаж также засчитываются: служба в составе Вооруженных Сил СССР, в органах КГБ при Совете Министров СССР, МВД СССР, в народном ополчении и партизанских отрядах.

– с 28.02.2001 по 31.12.2015:

Для зачисления застрахованному лицу страхового стажа по общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной потерей трудоспособности, исчисленного по общим правилам, в этот период необходимо выполнение двух условий:

– принадлежать к категории, имеющей право на страхование в связи с временной потерей трудоспособности;

– ежемесячно уплачивать страховые взносы из заработной платы (дохода).

В отношении лиц, которые проходили военную службу с 28.02.2001 по 31.12.2015, эти два условия не выполнялись, поэтому военная служба не засчитывается в страховой стаж для расчета больничных.

– с 01.01.2016:

К страховому стажу для расчета больничных приравниваются периоды уплаты единого взноса с 01.01.2016 за лиц, которые не подлежат общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной потерей трудоспособности. В связи с этим период военной службы засчитывается в страховой стаж.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.