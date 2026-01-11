Як забронювати військовозобов’язаних працівників в Дії – інструкція, умови, терміни

Подати заяву можна онлайн безоплатно, термін розгляду — до трьох днів.

На порталі «Дія» доступна послуга бронювання військовозобов’язаних працівників для компаній, визнаних критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, функціонування економіки та життєдіяльності населення.

Подання заяви та терміни

Подання заяви займає орієнтовно 10 хвилин.

Термін опрацювання:

для критично важливих підприємств, установ — до трьох днів;

для державних органів — до одного дня.

Послуга є безоплатною.

Як подати заяву

Заява подається онлайн. Для цього необхідно:

Зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису юридичної особи. Вказати дані працівників, яких планується забронювати. Перевірити сформовану заяву та підписати її електронним підписом. Якщо заяву подає уповноважена особа, документ обов’язково підписує керівник підприємства. Стежити за статусом опрацювання в особистому кабінеті. Повідомлення про результат надходить на електронну пошту та в розділ «Зверніть увагу».

Результат розгляду

Заявник отримує результат із зазначенням статусу кожного працівника:

заброньовано;

не заброньовано (з поясненням причин);

не підлягає бронюванню.

Заброньовані працівники можуть перевірити статус у застосунку «Резерв+» та сформувати військово-обліковий документ на порталі «Дія».

Підтвердження бронювання

Підтвердженням бронювання є відображення інформації про відстрочку від призову в електронному військово-обліковому документі відповідно до чинного порядку бронювання під час воєнного стану.

Хто може подати заяву

Уповноваженою особою вважається працівник, який авторизувався на порталі за допомогою електронного підпису юридичної особи.

Обмеження доступу до послуги

Компанія втрачає можливість бронювати працівників у разі:

закінчення строку дії договору або рішення про визнання критично важливою;

спливу одного року з дати визначення критичності.

У такому випадку доступ до послуги закривається автоматично.

Хто не може скористатися послугою

Послуга недоступна для:

фізичних осіб та ФОПів;

юридичних осіб, не внесених до Єдиного переліку;

юридичних осіб із простроченим строком дії підстави внесення до Єдиного переліку;

юридичних осіб, що припинили діяльність.

Що таке Єдиний перелік

Єдиний перелік — це перелік органів влади, підприємств, установ та організацій, визнаних критично важливими та внесених уповноваженими посадовцями. Лише компанії з цього переліку можуть бронювати працівників через портал «Дія».

Хто не підлягає бронюванню

Не можуть бути заброньовані працівники, які:

не підлягають бронюванню (призовники, виключені або зняті з військового обліку, резервісти, особи з відстрочкою або чинним бронюванням);

молодші 18 або старші 60 років;

не перебувають у трудових відносинах із компанією;

не мають даних у Реєстрі військовозобов’язаних.

Працівники, які мають відстрочку, також не можуть бути заброньовані.

Як компанії потрапити до Єдиного переліку

Якщо підприємство має чинний наказ про визнання його критично важливим, але послуга недоступна, необхідно звернутися до державного органу, який видав цей документ. Відповідальна посадова особа внесе дані до Єдиного переліку.

Бронювання працівників філій

Філії та відокремлені підрозділи можуть бронювати працівників, якщо вся компанія визнана критично важливою. Заяву мають підписати керівник філії та керівник юридичної особи.

Помилки у відображенні даних

Неправильна кількість військовозобов’язаних у компанії означає, що реєстр «Оберіг» не отримав підтвердження з Пенсійного фонду про офіційне працевлаштування особи. Для оновлення даних потрібно скористатися порталом електронних послуг ПФУ та подати відомості про зміни в трудових відносинах. Дані оновлюються протягом двох днів.

Якщо працівник не відображається

У разі подання роботодавцем інформації про кадрові зміни працівник може самостійно оновити дані про місце роботи через застосунок «Резерв+» у розділі виправлення даних онлайн. Про результат запиту надходить сповіщення.

У разі труднощів користувачі можуть звернутися до служби підтримки застосунку «Резерв+».

